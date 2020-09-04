1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
 04 Eylül 2020 11:31
Yazdır
Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında aranan şüphelilerin kentte olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan askeri okullardan ihraç edilen 6 şüpheli, saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkent'te Bylock kullanıcısı 6 kişiye gözaltı kararı
04 Eylül 2020 10:51		 FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonunda 15 gözaltı kararı
04 Eylül 2020 10:18
Kara Kuvvetlerinden 7'si muvazzaf 27 kişiye FETÖ gözaltısı
04 Eylül 2020 09:48		 FETÖ'nün 'kadın yapılanması' operasyonunda 26 gözaltı
04 Eylül 2020 09:42
FETÖ'den gözaltına alınan 3 astsubay tutuklandı
03 Eylül 2020 20:11		 FETÖ elebaşını aklayan eski savcıya 10 yıl 6 ay hapis
03 Eylül 2020 13:58
Adana'da FETÖ'nün yurt müdürüne 9 yıl hapis cezası
03 Eylül 2020 12:55		 İçişleri: 38 terörist etkisiz hale getirildi
03 Eylül 2020 09:15
MSB: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu
02 Eylül 2020 22:05		 Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
02 Eylül 2020 18:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:15 - DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması13:10 - Çeyrek altın ne kadar?12:45 - 2 ilde nikah merasimlerinin süreleri 1 saat ile sınırlandırıldı12:38 - Sel felaketinde şehit olan jandarmanın cenazesine ulaşıldı12:38 - Memur sendikalarının 2020 üye sayıları yayımlandı. Hangi sendikalar üye kazandı, hangileri kaybetti?12:32 - Avans talebi reddedilince işi bırakan işçiye Yargıtay'dan kötü haber
12:12 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Ünlü sinema oyuncusu Birol Ünel, kansere yenik düştü11:51 - Gazi Üniversitesi öncülüğünde 'Mükemmeliyet Merkezi' kurulacak11:44 - Toplum Bilim Kurulu Üyesi üniversite adaylarını uyardı11:37 - Bilim Kurulu Üyesi metroya bindi, bizzat şahit oldu11:31 - Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
11:31 - Memurların yüzde 65'i sendikalı11:28 - Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması11:21 - Emekliler, enflasyon sepetinde 'Kovid-19' güncellemesi istiyor11:18 - AVM çalışanları ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatlerinden şikayetçi11:15 - Jandarmaya gidip itiraf edince kayıp şahsın cesedi bulundu
11:00 - CHP'li vekil: Elektrik faturaları şeffaflaştırılmalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!
Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
Mermeri sarı jelatine sarıp, altın diye sattılar!
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz!
Mutemet, 4 kamu görevlisi ile birlikte zimmetine para geçirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
02.09.2020 düğün,nişan,kına genelgesi 5
pipet ile çay içmek 1
alarmı duymamak 2
risk varsa biz yokuz 2
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
etekleri zil çalmak 1
cengiz inşaat'ın 953 milyon tl'lik ihale alması 1
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 1
02.09.2020 devlet bahçeli'nin idam çağrısı 4
SON İLANLAR
Tahir Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Balçova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 8 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam