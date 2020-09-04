Toplum Bilim Kurulu Üyesi üniversite adaylarını uyardı

Bu dönem birbirimizle uzaktan ilişki kurmamız gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tercih sürecinin tamamlanması ve öğrencilerin üniversitelere kayıt işlemlerinin başlaması sonrasında korona virüs sürecinde eğitimlerin genelinin uzaktan yapılması gerektiğini belirtti. En çok merak edilen tıp fakültelerinin eğitimi konusunda da kendi fakültelerinde uzaktan eğitimi tercih edeceklerini aktaran İlhan, salgınların dinamik süreçler olduğunu ama şu an için yüz yüze eğitim düşünmediklerini belirtti.

"Uygulama eğitimleri biraz daha uzakta kalabilir"

Tıp fakültelerinde eğitimin uygulama boyutunun oldukça fazla olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, "Tıp fakültesi eğitimleri içerisinde uygulama boyutu oldukça fazla miktarda ve hastaya dokunmak, onun özelliklerini incelemek gerekiyor. YÖK Başkanımızdan gelen talimat doğrultusunda zaten korona dönemi dışında da olsa yüzde 10 ile 40 arasında uzaktan eğitime geçilmesi konusu söz konusu olmuştu. Bu aslında oldukça önemli.

Çünkü uzaktan eğitim koşulları ve fırsatları pek çok alanda değerlendirilebilir. Korona dönemi olmasa da, tekrar altını çizerek söyleyeyim, YÖK Başkanlığından gelen yazı bize bunu talimat olarak veriyor. Bizde buna göre şöyle bir planlama yaptık. Şu an korona dönemindeyiz, olağanüstü şartlar yaşıyoruz. Bu dönemde doğal olarak uzaktan eğitime daha da ağırlık verilebilir. Uygulama eğitimleri biraz daha uzakta kalabilir. Bazı alanlar için uygulamalı eğitimler yine uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilebilir. Örneğin, kimi alanlarda kişilerin dışarıda staj yapması söz konusu, dışarıda staj yapılacak alanların koşulları belirlenebilir. Oralarda acaba maske takılıyor mu, mesafe kurallarına uyuluyor mu, bunlara dikkat edilebilir" şeklinde konuştu.