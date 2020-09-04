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Ünlü sinema oyuncusu Birol Ünel, kansere yenik düştü

Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı, Temmuz'da ve Aşka Ruhunu Kat gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya'da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun yıllar alkolle mücadele eden Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı

 04 Eylül 2020 12:02
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Ünlü sinema oyuncusu Birol Ünel, kansere yenik düştü

PERKE DÖŞEMECİLİĞİNDEN SAHNEYE

1961 yılındı Silifke'de doğan ve ailesi 1968 yılında Almanya'ya göçen Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan daha sonra Hannover'e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na kaydolan Ünel'in sinema kariyeri 1987 yılında Yolcu filmiyle başladı.

1992 yılında Berlin Tiyatrosunda Caligula rolüyle ilk rolünü aldı. 2000'de Fatih Akın'ın yönettiği Temmuz'da filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı. Duvara Karşı ile de ününü perçinledi.
Memurlar.Net
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