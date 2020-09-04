Ünlü sinema oyuncusu Birol Ünel, kansere yenik düştü

Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı, Temmuz'da ve Aşka Ruhunu Kat gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya'da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun yıllar alkolle mücadele eden Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı