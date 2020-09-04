1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sel felaketinde şehit olan jandarmanın cenazesine ulaşıldı

Giresun'daki selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan bir jandarma personelinin daha cenazesine ulaşıldı.
 04 Eylül 2020 12:38
Yazdır
Sel felaketinde şehit olan jandarmanın cenazesine ulaşıldı

Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan son jandarma personelinin de cenazesine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, selde kaybolanları bulmak için arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren ekipler, Doğankent ilçesinde Harşit Çayı'nda bir kişinin cesedine ulaştı.

İncelemede, cenazenin jandarma personeline ait olduğu belirlendi.

Doğankent'te 22 Ağustos'ta meydana gelen sel dolayısıyla arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden 5 jandarma personelinin içerisinde bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Çalışmalar sonucunda daha önceki günlerde 4 personelin, bugün ise kaybolan son jandarmanın naaşına ulaşıldı.

Böylece selde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Jandarmaya gidip itiraf edince kayıp şahsın cesedi bulundu
04 Eylül 2020 11:15		 Mermeri sarı jelatine sarıp, altın diye sattılar!
04 Eylül 2020 10:52
Şiddet uygulayan kocasını tüfekle öldürdü, tutuklandı
04 Eylül 2020 10:12		 Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
04 Eylül 2020 09:45
Uşak'taki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
04 Eylül 2020 09:35		 İzmir'de evinde fenalaşan genç öldü
04 Eylül 2020 09:34
Mutemet, 4 kamu görevlisi ile birlikte zimmetine para geçirdi
04 Eylül 2020 09:17		 Yunan askerleri, FETÖ'cü eski askerleri gasp etmiş
04 Eylül 2020 09:07
Ünlü restoranın sahibinin oğlu evinde ölü bulundu
04 Eylül 2020 08:33		 İKM'nin boğazına bıçak dayamasaydı, haftaya tahliye olacaktı
04 Eylül 2020 08:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:15 - DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması13:10 - Çeyrek altın ne kadar?12:45 - 2 ilde nikah merasimlerinin süreleri 1 saat ile sınırlandırıldı12:38 - Sel felaketinde şehit olan jandarmanın cenazesine ulaşıldı12:38 - Memur sendikalarının 2020 üye sayıları yayımlandı. Hangi sendikalar üye kazandı, hangileri kaybetti?12:32 - Avans talebi reddedilince işi bırakan işçiye Yargıtay'dan kötü haber
12:12 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Ünlü sinema oyuncusu Birol Ünel, kansere yenik düştü11:51 - Gazi Üniversitesi öncülüğünde 'Mükemmeliyet Merkezi' kurulacak11:44 - Toplum Bilim Kurulu Üyesi üniversite adaylarını uyardı11:37 - Bilim Kurulu Üyesi metroya bindi, bizzat şahit oldu11:31 - Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
11:31 - Memurların yüzde 65'i sendikalı11:28 - Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması11:21 - Emekliler, enflasyon sepetinde 'Kovid-19' güncellemesi istiyor11:18 - AVM çalışanları ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatlerinden şikayetçi11:15 - Jandarmaya gidip itiraf edince kayıp şahsın cesedi bulundu
11:00 - CHP'li vekil: Elektrik faturaları şeffaflaştırılmalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!
Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
Mermeri sarı jelatine sarıp, altın diye sattılar!
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz!
Mutemet, 4 kamu görevlisi ile birlikte zimmetine para geçirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
Kanalı değiştir deyince kumandayı uzatan insan 1
puanlama sistemi 3
maske takmamak kul hakkına girer 3
fahrettin koca'nın giresun mitinginde halkı suçlaması 3
kısıtlı bir şekilde eğitimin devam etmesinden yanayız 1
kızıma sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım 3
Telegram 1
alarmı duymamak 2
salgın konusunda herkesin birbirini suçlaması 3
SON İLANLAR
Tahir Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Balçova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 8 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam