Memur sendikalarının 2020 üye sayıları yayımlandı. Hangi sendikalar üye kazandı, hangileri kaybetti?

HİZMET KOLLARINA ÜYE SAYISI ARTAN VE AZALAN SENDİKALAR

1- Büro Hizmet Kolu: BES'in üye sayısı azalırken, Büro Memur Sen ile Türk Büro Sen'in üye sayısı arttı.

2- Eğitim: Türk Eğitim Sen'in üye sayısı 6 bin, Eğitim İş'in üye sayısı 2 bin civarında artarken, Eğitim Sen'in 4 bin, yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen'in ise 5 bin civarında azalmıştır.

3- Sağlık: Sağlık Sen'in 2 bin, Türk Sağlık Sen'in 2 bin 500 civarında üye sayısı artarken, SES'in üye sayısı 500 civarında düşmüştür.

4- Yerel Yönetim: KESK'e bağlı Tüm Bel Sen'in üye sayısı 30 Mart seçimlerindeki değişime paralel olarak artmıştır. Türk Yerel Hizmet Sen 300, Bem Bir Sen ise 8 bin üye kaybetmiştir.

5- Basın Yayın: Yetkili sendika Birlik Haber Sen'in üye sayısı 1000 civarında düşmüş, Türk Haber Sen ile Haber Sen üye sayılarını korumuştur.

6- Kültür Sanat Sen: Kültür Memur Sen ile Türk Kültür Sanat Sen üye sayısını artırken, Kültür Sanat Sen'in üye sayısı azalmıştır.

7- Bayındır, İnşaat: Türk İmar Sen üye sayısını az olsa artırırken, Bayındır Memur ile Yapı yol Sen az olsa üye kaybetmiştir.

8- Ulaştırma: Ulaştırma Memur Sen ile Türk Ulaşım Sen üye kaybı yaşarken, BTS az olsa üye artığı sağlamıştır.

9- Tarım ve Ormancılık: Yetkili sendika Toç Bir Sen üye sayısını 2 bin, Türk Tarım Orman Sen 500 civarında artırırken, Tarım Orkam Sen üye kaybı yaşamıştır.

10- Enerji: Türk Enerji Sen ve ESM az olsa üye kaybı yaşamıştır.

11- Diyanet: Diyanet Sen üye sayısını korurken, Türk Diyanet sen üye sayısının 1500 civarında artırmıştır.

Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ'in tam hali için tıklayınız.

İŞRE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RAKAMLAR

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2020 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Dosya No Kamu Görevlileri Konfederasyonlarının Unvanı 2017 yılı Üye Sayısı 2018 yılı Üye Sayısı 2019 yılı Üye sayısı 2020 yılı Üye sayısı 17 KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) 167.403 146.287 137.606 137.242 26 TÜRKİYE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 395.250 394.423 413.339 426.100 52 MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu) 997.089 1.010.298 1.019.853 1.013.920 92 BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) 4.226 4.160 4088 4.365 141 BİRLEŞİK KAMU-İŞ (Birleşik Kamu İşqörenleri Sendikaları Konfederasyonu) 64.248 64.730 67.273 69.794 142 HAK-SEN (Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) 3.253 2.876 3.142 3.242 165 ÇALIŞAN-SEN (Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu) 4.548 4.601 4.567 4.707 203 TÜM MEMUR-SEN (Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu) 6.531 6.102 7.129 8.076 274 ANADOLU-SEN (Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 840 693 719 668 322 Şehit Gazi Sen Konfederasyonu 3.284 5.170 341 MİL-SEN

(Manevi, İlkeli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu 1.377 342 YURT SEN (Yurt Sendikaları Konfederasyonu) 1.604 999 BAĞIMSIZ (BAĞIMSIZ SENDİKALAR) 40.935 39.148 41.644 47.357 Genel Toplam 1.684.323 1.673.318 1.702.644 1.723.623

1. Üyesi olmayan veya bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2. Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimine göre oluşturulmuştur.