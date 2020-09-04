Memur sendikalarının 2020 üye sayıları yayımlandı. Hangi sendikalar üye kazandı, hangileri kaybetti?
|04 Eylül 2020 12:38
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HİZMET KOLLARINA ÜYE SAYISI ARTAN VE AZALAN SENDİKALAR
1- Büro Hizmet Kolu: BES'in üye sayısı azalırken, Büro Memur Sen ile Türk Büro Sen'in üye sayısı arttı.
2- Eğitim: Türk Eğitim Sen'in üye sayısı 6 bin, Eğitim İş'in üye sayısı 2 bin civarında artarken, Eğitim Sen'in 4 bin, yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen'in ise 5 bin civarında azalmıştır.
3- Sağlık: Sağlık Sen'in 2 bin, Türk Sağlık Sen'in 2 bin 500 civarında üye sayısı artarken, SES'in üye sayısı 500 civarında düşmüştür.
4- Yerel Yönetim: KESK'e bağlı Tüm Bel Sen'in üye sayısı 30 Mart seçimlerindeki değişime paralel olarak artmıştır. Türk Yerel Hizmet Sen 300, Bem Bir Sen ise 8 bin üye kaybetmiştir.
5- Basın Yayın: Yetkili sendika Birlik Haber Sen'in üye sayısı 1000 civarında düşmüş, Türk Haber Sen ile Haber Sen üye sayılarını korumuştur.
6- Kültür Sanat Sen: Kültür Memur Sen ile Türk Kültür Sanat Sen üye sayısını artırken, Kültür Sanat Sen'in üye sayısı azalmıştır.
7- Bayındır, İnşaat: Türk İmar Sen üye sayısını az olsa artırırken, Bayındır Memur ile Yapı yol Sen az olsa üye kaybetmiştir.
8- Ulaştırma: Ulaştırma Memur Sen ile Türk Ulaşım Sen üye kaybı yaşarken, BTS az olsa üye artığı sağlamıştır.
9- Tarım ve Ormancılık: Yetkili sendika Toç Bir Sen üye sayısını 2 bin, Türk Tarım Orman Sen 500 civarında artırırken, Tarım Orkam Sen üye kaybı yaşamıştır.
10- Enerji: Türk Enerji Sen ve ESM az olsa üye kaybı yaşamıştır.
11- Diyanet: Diyanet Sen üye sayısını korurken, Türk Diyanet sen üye sayısının 1500 civarında artırmıştır.
Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ'in tam hali için tıklayınız.
İŞRE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RAKAMLAR
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2020 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
|
Dosya No
|
Kamu Görevlileri Konfederasyonlarının Unvanı
|
2017 yılı Üye Sayısı
|2018 yılı Üye Sayısı
|2019 yılı Üye sayısı
|2020 yılı Üye sayısı
|
17
|
KESK
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
|
167.403
|146.287
|137.606
|137.242
|
26
|
TÜRKİYE KAMU-SEN
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)
|
395.250
|394.423
|413.339
|426.100
|
52
|
MEMUR-SEN
(Memur Sendikaları Konfederasyonu)
|
997.089
|1.010.298
|1.019.853
|1.013.920
|
92
|
BASK
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)
|
4.226
|4.160
|4088
|4.365
|
141
|
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
(Birleşik Kamu İşqörenleri Sendikaları Konfederasyonu)
|
64.248
|64.730
|67.273
|69.794
|
142
|
HAK-SEN
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)
|
3.253
|2.876
|3.142
|3.242
|
165
|
ÇALIŞAN-SEN
(Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu)
|
4.548
|4.601
|4.567
|4.707
|
203
|
TÜM MEMUR-SEN
(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)
|
6.531
|6.102
|7.129
|8.076
|
274
|
ANADOLU-SEN
(Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)
|
840
|693
|719
|668
|322
|Şehit Gazi Sen Konfederasyonu
|3.284
|5.170
|341
|MİL-SEN
(Manevi, İlkeli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu
|1.377
|342
|
YURT SEN
(Yurt Sendikaları Konfederasyonu)
|1.604
|
999
|
BAĞIMSIZ
(BAĞIMSIZ SENDİKALAR)
|
40.935
|39.148
|41.644
|47.357
|
Genel Toplam
|
1.684.323
|1.673.318
|1.702.644
|1.723.623
1. Üyesi olmayan veya bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
2. Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimine göre oluşturulmuştur.
|
Hizmet Kolunun Adı
|
Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı
|
Bağlı Olduğu Konfederasyon
|
2017 Üye Sayısı
|2018 Üye Sayısı
|2019 Üye sayısı
|2020 Üye sayısı
|
Büro,
Bankacılık ve
Sigortacılık
Hizmetleri
|
BES
(Büro Emekçileri Sendikası)
|
KESK
|
10.679
|8.536
|6.834
|6.246
|
TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)
|
TÜRKİYE KAMU-SEN
|
38380
|38.437
|42.285
|43.566
|
BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası)
|
MEMUR-SEN
|
74294
|73.668
|73.685
|77.564
|
BÜRO HAK-SEN (Büro Çatışanları Hak Sendikası)
|
HAK-SEN
|
1281
|1174
|1.175
|1.215
|
BÜRO-İŞ
(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
|
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
|
1731
|1806
|1.608
|1.509
|
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
|
BASK
|
463
|389
|243
|239
|
OFİS BİR-SEN
(Türkiye Ofis Çalışanları Biıfiği Sendikası)
|
ÇALiŞAN-SEN
|
131
|136
|126
|146
|
ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
2939
|2858
|2.771
|4.264
|
HÜR-SEN
(Hür Kamu Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
14
|-
|-
|-
|
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası)
|
TÜM MEMUR-SEN
|
62
|43
|21
|24
|
SİME-SEN
(Sivil Memuriar Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
9733
|9327
|8.417
|8.946
|
KATİLIM BÜRO-SEN (Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
634
|663
|638
|-
|
SAVDES-SEN
(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
6515
|6247
|5.703
|5.557
|
ASİM-SEN
(Askeri İşyerlerinde Görevli Kamu Çalışanian Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
959
|758
|810
|854
|
MALİYE-SEN
(Maliye Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
86
|60
|36
|30
|
YARGIÇLAR SENDİKASI (Yaraıçlar Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
75
|61
|66
|57
|
ANADOLU EKSEN BÜRO-SEN (Anadolu Eksen Adalet ve Büro Çalışanları Sendikası)
|
ANADOLU-SEN
|
187
|113
|178
|-
|
SAV-SEN
(Savunma Hizmetleri Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
145
|151
|89
|91
|
SİPER-SEN
(Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
1407
|957
|742
|517
|
YURT-AY BÜRO-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Büro Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
56
|83
|89
|-
|
MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
62
|77
|61
|79
|
e-NÜFUS SEN (e-Nüfus Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
62
|26
|48
|42
|
EKSEN BÜRO BİRSEN (Eksen Büro Çalışanları Birliği Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
18
|11
|14
|11
|ESİM SEN
Emniyet Sivil Memurları Sendikası
|BAĞIMSIZ
|470
|850
|1.094
|ŞEHİT GAZİ SEN
Gazi, Gazi ve ŞEhit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası
|BAĞIMSIZ
|315
|1487
|1.826
|BİRDEM SEN
Birleşik Devlet Memur Sendikası
|BAĞIMSIZ
|775
|785
|BAK SEN
Bağımısz Kamu Çalışanları Sendikası
|BAĞIMSIZ
|440
|621
|BÜRO BİR SEN
|BAĞIMSIZ
|15
|15
|ÇABAM SEN
Çağdaş ve Bağımsız Memurlar Sendikası
|BAĞIMSIZ
|3
|21
|ŞEHİT GAZİ BİRLİK SEN
|BAĞIMSIZ
|651
|1.261
|BÜRO LİYAKAT SEN
|BAĞIMSIZ
|27
|51
|ANADOLU ADLİYELERİ SEN
|BAĞIMSIZ
|372
|929
|BİRLİK BÜRO SEN
|BAĞIMSIZ
|91
|ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ SEN
|BAĞIMSIZ
|69
|DEB-SEN
|BAĞIMSIZ
|18
|MİL BÜRO SEN
|MİL SEN KONFEDERASYONU
|130
|ŞEHİT GAZİ KAMU SEN
|BAĞIMSIZ
|48
|GENÇ BÜRO SEN
|BAĞIMSIZ
|268
|TÜM BÜRO BİRLİK SENDİKASI
|BAĞIMSIZ
|90
|BÜRO UMUT SEN
|BAĞIMSIZ
|33
|HUZUR BÜRO SEN
|BAĞIMSIZ
|11
|
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
|
TÜRK EĞİTİM-SEN
(Türkiye Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
|
TÜRKİYE KAMU-SEN
|
201.282
|201.475
|207.256
|213.496
|
EĞİTİM-SEN
(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
|
KESK
|
93.143
|83.131
|77.818
|74.785
|
EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası)
|
MEMUR-SEN
|
420.149
|426.645
|433.787
|428.571
|
TEM-SEN
(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
860
|700
|564
|493
|
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN
(özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
569
|458
|385
|361
|
ANADOLU EĞİTİM-SENDİKASİ (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)
|
BASK
|
1060
|948
|828
|886
|
ATASEN
(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
57
|40
|34
|30
|
EĞİTİM-İŞ
(Eğitim ve Bilim Işgörenleri Sendikası)
|
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
|
48.993
|48.534
|49.882
|51.574
|
TEÇ-SEN
(Tüm Eğitim Çalışanian Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
7564
|7282
|7.628
|8.193
|
EĞİTİM HAK-SEN
(Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)
|
HAK-SEN
|
1000
|869
|807
|771
|
AND-SEN
(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)
|
BASK
|
164
|127
|120
|108
|
EÇSEN
(Eğitim Çalışanian Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
15
|4
|1
|3
|
TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Biriliği Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
39
|49
|28
|47
|
BEÇ-SEN
(Bağımsız Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
|
BASK
|
106
|89
|73
|71
|
DES
(Demokrat Eğitimciler Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
178
|155
|130
|109
|
BİRLİK EĞİTİM-SEN
(Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)
|
TÜM MEMUR-SEN
|
287
|269
|259
|235
|
BİLGEÇ
(Bilinçli ve Gelişime» Eğitim Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
26
|20
|13
|15
|
EĞİTİM SÖZ-SEN
(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
39
|29
|32
|26
|
TEG-SEN
(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
119
|91
|81
|66
|
DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)
|
ÇALIŞAN-SEN
|
6
|9
|10
|2
|
METESEN
(Mesleki ve Teknik Eğitim öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
348
|326
|333
|301
|
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN
(Bağımsız Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
|
BASK
|
52
|51
|59
|53
|
EĞİT-BİLSEN
(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
58
|125
|79
|-
|
SÖZ EĞİTİM-SEN
(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
29
|-
|-
|
YENi-SEN
(Yeni Nesil Eğitim ve Silim Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
51
|38
|-
|-
|
EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
592
|511
|472
|408
|EŞİT HAKLAR SENDİKASI (Eğitim ve Bilim Çalışanları Eşit Haklar Sendikası
|BAĞIMSIZ
|84
|
EĞİTİM İLKE-SEN
(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
81
|106
|67
|72
|
SAY-SEN
(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
119
|122
|67
|152
|
YURT EĞİTİM-SEN (Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
737
|755
|845
|1.031
|
TÜM EĞİTİM-SEN
(Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
169
|137
|95
|106
|
ÖĞESEN
(öğretim Elemanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
941
|810
|748
|678
|
TÖS
(Tüm Öğretmenler Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
80
|69
|65
|69
|
TÜM ÜNİ-SEN
(Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
122
|135
|116
|91
|
MERKEZ EĞİTİM-SEN (Merkez Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
13
|17
|15
|-
|
ÜNİ-PER-SEN
(Üniversite idari Personel Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
206
|145
|207
|426
|
ANADOLU EKSEN
(Anadolu Eğitim Kurumlan Çalışanları Sendikası)
|
ANADOLU-SEN
|
238
|240
|274
|264
|
OSMANLI EĞİTİM-SEN (Osmanh Eğitim Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
76
|81
|74
|65
|
İDEAL EĞİTİM-SEN
(İdealist Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
25
|25
|33
|33
|EĞİTİMDE BİRLİK SEN
|ÇALIŞSAN-SEN
|40
|48
|AKA-SEN
|BAĞIMSIZ
|18
|17
|ENGELSİZ EĞİTİM SEN
|BAĞIMSIZ
|127
|277
|LİYAKAT SEN
|BAĞIMSIZ
|162
|270
|DİRİLİŞ EĞİTİM SEN
|BAĞIMSIZ
|2
|9
|ŞEHİT GAZİ SEN EĞİTİM
|ŞEHİT GAZİ SEN KONF.
|675
|1.134
|MAARİF SEN
|BAĞIMSIZ
|33
|64
|ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK SEN
|BAĞIMSIZ
|33
|254
|ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ EĞİTİM SEN
|BAĞIMSIZ
|34
|MİL EĞİTİM SEN
|BAĞIMSIZ
|33
|
Sağlık ve
Sosyal
Hizmetler
|
TÜRK SAĞLIK-SEN
(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)
|
TÜRKİYE KAMU-SEN
|
91.525
|92.176
|97.194
|99.905
|
SES
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
|
KESK
|
26.573
|22.758
|20.374
|19.996
|
SAĞLİK-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
|
MEMUR-SEN
|
244.321
|248.951
|251.572
|253.520
|
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)
|
BASK
|
1038
|1099
|1.106
|1.024
|
SAĞLIK HAK-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)
|
HAK-SEN
|
517
|427
|545
|617
|
TÜM SAĞLIK-SEN
(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
379
|329
|288
|274
|
SÖZ-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
44
|43
|38
|29
|
HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çatışanları Hizmet Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
33
|27
|12
|10
|
SAĞLIK-SÖZ-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
211
|69
|39
|37
|
GENEL SAĞLIK-İŞ
(Genel Sağlık ve Sosyal ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
|
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
|
2352
|2369
|2.428
|2.727
|
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
|
TÜM MEMUR-SEN
|
703
|661
|1.182
|1.567
|
BEYAZ-SEN
(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
19
|10
|-
|-
|
ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
|
ÇALIŞAN-SEN
|
356
|403
|473
|541
|
KAMU SAĞLIK-SEN
(Kamu ve Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
53
|61
|66
|88
|
EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
78
|76
|96
|87
|
YURT SAĞLIK-SEN
(Yurt Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
|
YURT SEN
|
-
|-
|-
|410
|
BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları BirSk Ve Dayanışma Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
1050
|835
|726
|706
|
KESS
(Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
66
|63
|39
|28
|
HAS SAĞLIK-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
28
|14
|5
|5
|
MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
219
|97
|-
|-
|
SAĞLIK ORDUSU-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
80
|74
|89
|113
|
ONUR SAĞLIK-SEN
(Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
106
|82
|93
|113
|
EKSEN SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Çalışanları Sendikası)
|
ANADOLU-SEN
|
176
|120
|77
|93
|
SAĞLİK-İLKE-SEN
(İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
10
|11
|22
|14
|
SAHİM-SEN
(Sağlık Hizmetleri Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
275
|383
|585
|661
|AHESEN
Aile Hekimleri Çalışanları sendikası
|182
|335
|416
|GÜVEN SAĞLIK SEN
Güven Sağlık ve Sosyal hizmet Çalışanları Sendikası
|29
|131
|77
|ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK
|ŞEHİT GAZİ SEN KONF.
|689
|1.123
|SAĞLIK BİR SEN
|BAĞIMSIZ
|38
|80
|ENGELSİZ SAĞLIK SEN
|BAĞIMSIZ
|106
|219
|HUZUR SEN
|BAĞIMSIZ
|55
|331
|ŞEHİT GAZİ SAĞLIK BİR SEN
|BAĞIMSIZ
|139
|334
|SAĞLIK LİYAKAT SEN
|BAĞIMSIZ
|6
|MİL SAĞLIK SEN
|BAĞIMSIZ
|535
|SAĞLIK PER SEN
|BAĞIMSIZ
|95
|DEVLET SAĞLIK SEN
|BAĞIMSIZ
|17
|HEKİMSEN
|BAĞIMSIZ
|52
|ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ SAĞLIK SEN
|BAĞIMSIZ
|72
|BİZ SAĞLIK SEN
|BAĞIMSIZ
|120
|SAĞLIK MİL SEN
|BAĞIMSIZ
|136
|
Yerel Yönetim Hizmetleri
|
TÜM BEL-SEN
(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)
|
KESK
|
22.356
|18.794
|21.064
|24.936
|
TÜRK YEREL HİZMET-SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu kamu Görevlileri SentSkası)
|
TÜRKİYE KAMU-SEN
|
13.974
|14.320
|15.552
|15.276
|
BEM-BİR-SEN
(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)
|
MEMUR-SEN
|
67.553
|69.633
|66.732
|58.867
|
YEREL HAK-SEN
(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)
|
HAK-SEN
|
84
|102
|139
|156
|
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN (Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)
|
BASK
|
81
|53
|170
|251
|
BEL BİR SEN
(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Biriiqi Sendikası)
|
ÇALIŞAN-SEN
|
35
|26
|20
|24
|
TÜM YEREL-SEN
(Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası)
|
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
|
9962
|10.933
|12.407
|13.163
|
BİZİM SEN
|
BAĞIMSIZ
|
-
|-
|-
|118
|BİL-SEN
|BAĞIMSIZ
|8
|22
|MİL BELEDİYE SEN
|MİLSEN KONFEDERASYONU
|47
|TÜM VATANSEVERLER SEN YEREL YÖNETİMLER
|ŞEHİT GAZİ SEN KONFEDERASYONU
|199
|
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri
|
TÜRK HABER-SEN
(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
|
TÜRKİYE KAMU-SEN
|
7.301
|6.730
|7.282
|7.549
|
HABER-SEN
(Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası)
|
KESK
|
2.238
|2.014
|1.533
|1.586
|
BİRLİK HABER-SEN
(Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası)
|
MEMUR-SEN
|
15.869
|16.896
|15.009
|14.058
|
BAĞIMSIZ HABER-SEN
(Bağımsız Haberleşme ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
|
BASK
|
432
|494
|245
|216
|
HABER HAK-SEN
(Basın Yayın, İlerisim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası)
|
HAK-SEN
|
10
|9
|29
|25
|GÜVEN HABER SEN
|BAĞIMSIZ
|741
|473
|ŞEHİT GAZİ SEN HABERLEŞME
|BAĞIMSIZ
|16
|
Kültür ve Sanat Hizmetleri
|
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (T ürkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)
|
TÜRKİYE KAMU-SEN
|
2.223
|2.278
|2.425
|3.088
|
KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)
|
KESK
|
3.540
|3.223
|2.816
|2.677
|
KÜLTÜR MEMUR-SEN (Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)
|
MEMUR-SEN
|
5.417
|5.612
|5.549
|5.909
|
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)
|
BASK
|
19
|17
|13
|13
|
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür Sanat İşqörenieri Sendikası)
|
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
|
309
|260
|210
|192
|
KÜLTÜR HAK-SEN
(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)
|
HAK-SEN
|
9
|9
|4
|3
|KÜLTÜR EMEK SEN
|BAĞIMSIZ
|111
|170
|ŞEHİT GAZİ SEN KÜLTÜR
|ŞEHİT GAZİ SEN KONF.
|11
|81
|
Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri
|
TÜRK İMAR-SEN
(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)
|
TÜRKİYE KAMU-SEN
|
6.048
|5765
|6.048
|6.353
|
YAPI-YOL-SEN
(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)
|
KESK
|
2.550
|2208
|2.030
|1.953
|
BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, Çevre, inşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası!
|
MEMUR-SEN
|
17.598
|18040
|19.831
|19.742
|
BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)
|
BASK
|
147
|137
|129
|102
|
İMAR HAK-SEN
(İmar Çalışanları Hak Sendikası)
|
HAK-SEN
|
209
|164
|134
|118
|
TAPU ÇEVRE YOL-İŞ
(Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Koiu Emekçileri Sendikası)
|
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
|
37
|32
|29
|29
|
AFAD-SEN
(Afad Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
224
|204
|221
|208
|
ANADOLU TAPU-SEN,
(Anadolu Tapu ve Kadastro-İmar İnşaa Yol Çalışanları Sendikası)
|
ANADOLU-SEN
|
97
|83
|97
|78
|
AFAD HAK-SEN
(Afad Çalışanaları Hak Sendikası)
|
HAK-SEN
|
45
|38
|13
|88
|
AK-SEN
(Adil Kamu Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
17
|46
|52
|12
|YURT İMAR SEN
|BAĞIMSIZ
|11
|29
|ŞEHİT GAZİ SEN BAYINDIR
|ŞEHİT GAZİ SEN KONF.
|58
|142
|MİL BAYINDIR SEN
|MİL SEN
|198
|VAZİFE MALULLERİ YURT VE ENGELLİ ŞAHADET BAYINDIR BİRLİK SEN
|BAĞIMSIZ
|16
|
Ulaştırma
Hizmetleri
|
TÜRK ULAŞIM-SEN
(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
|
TÜRKİYE KAMU-SEN
|
7.775
|6.836
|7.226
|6.790
|
BTS
(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)
|
KESK
|
1.768
|1680
|1.647
|1.753
|
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)
|
MEMUR-SEN
|
9.955
|10382
|10.310
|10.141
|
BUSEN
(Bağımsız Ulaştırma Çalışanları Sendikası)
|
BASK
|
54
|42
|31
|24
|
UDEM HAK-SEN
(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)
|
HAK-SEN
|
18
|21
|45
|33
|
ULAŞIM-İŞ
(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
|
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
|
104
|93
|136
|152
|ULAŞIM HAVACILIK SEN
Ulaştırma ve Havacılık Kamu Personelleri Sendikası
|BAĞIMSIZ
|50
|30
|36
|ŞEHİT GAZİ SEN ULAŞTIRMA
|ŞEHİT GAZİ SEN KONF.
|53
|79
|MİL ULAŞTIRMA SEN
|MİL SEN
|43
|
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri
|
TARIM ORKAM SEN
(Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
|
KESK
|
2.445
|2.151
|1.931
|1.883
|
TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tarım, Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
|
TÜRKİYE KAMU-SEN
|
10.412
|10.364
|10.751
|11.212
|
TOÇBİR-SEN
(Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)
|
MEMUR-SEN
|
42.754
|43.165
|43.071
|45.182
|
BATOÇ-SEN
(Bağımsız Tarım, Orman ve Çevre Sendikası)
|
BASK
|
73
|63
|59
|55
|
TOÇ HAK-SEN
(Tarım Orman ve Çevre Hak Sendikası)
|
HAK-SEN
|
63
|52
|40
|43
|
TÜM TOT-SEN
(Tüm Tarım, Orman ve Toprak Mahsülleri Çalışanları Sendikası)
|
TÜM MEMUR-SEN
|
10
|2
|29
|79
|
TARIM ORMAN-İŞ
(Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
|
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
|
632
|594
|487
|390
|
DEM-TOÇ-SEN
(Demokratik Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)
|
ÇALIŞAN-SEN
|
55
|50
|24
|23
|
ATORSEN
|
BAĞIMSIZ
|
-
|-
|-
|55
|
YURT TARIM-SEN
|
YURT SEN
|
-
|-
|-24
|40
|MİL TARIM ORMAN
|360
|-
|8
|ŞEHİT GAZİ SEN TARIM ORMAN
|ŞEHİT GAZİ SEN KONF.
|169
|360
|
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri
|
TÜRK ENERJİ-SEN
(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik, Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
|
TÜRKİYE KAMU-SEN
|
5.737
|5.571
|5.736
|5.652
|
ESM
(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)
|
KESK
|
2.048
|1.767
|1.538
|1.413
|
ENERJİ BİR-SEN
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)
|
MEMUR-SEN
|
17.242
|16.904
|16.655
|16.636
|
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız Enerji Sanayi Madencilik Hizmet Kolu kamu Görevlileri Sendikası)
|
BASK
|
34
|26
|30
|26
|
ENEJİ-HAK-SEN
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)
|
HAK-SEN
|
17
|11
|10
|8
|
ENERJİ-İŞ
(Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası)
|
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
|
128
|109
|86
|58
|
ANADOLU EKSEN ENERJİ-SEN
(Anadolu Eksen Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası)
|
ANADOLU-SEN
|
123
|101
|21
|19
|
SİMESEN ENERJİ (Sivil Memurlar Enerji Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
289
|235
|204
|159
|ÇALIŞAN ENERJİ SEN
Enerji, sanayi ve Maden Çalışanları Sendikası
|BAĞIMSIZ
|32
|47
|43
|ŞEHİT GAZİ SEN ENERJİ
|ŞEHİT GAZİ SEN KONF.
|142
|186
|MİL ENERJİ SEN
|BAĞIMSIZ
|53
|
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri
|
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
|
TÜRKİYE KAMU-SEN
|
10.593
|10.471
|11.584
|13.213
|
DİYANET-SEN
(Tilkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)
|
MEMUR-SEN
|
81.937
|80.402
|83.652
|83.730
|
DİVES
(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)
|
KESK
|
63
|25
|21
|14
|
BAĞIMSIZ DİYANET-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
|
BASK
|
452
|625
|982
|1.476
|
DİVA-SEN
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
|
TÜM MEMUR-SEN
|
5469
|5127
|5.577
|6.092
|
DİN-BİR-SEN
(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası)
|
ÇALIŞAN-SEN
|
3653
|3419
|3.857
|3.906
|
HAK-BİR-SEN
(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
125
|79
|98
|78
|
ANADOLU DİYANET VAKIF SEN(EKSEN Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
|
ANADOLU-SEN
|
19
|21
|48
|29
|
AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
202
|185
|167
|264
|
VEFA-SEN
(Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
389
|368
|434
|476
|
DİYANET HAK-SEN
(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Hak Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
376
|359
|38
|-
|
DİN-BÜRO-SEN
(Diyanet Din ve Büro Görevlileri Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
231
|173
|138
|-
|
DİN GÖNÜLLÜLERİ-SEN (Tüm Din Gönüllüleri Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
77
|89
|85
|75
|
TEKBİR-SEN
(Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
116
|124
|107
|76
|
ÖZ DİYANET-SEN
(Öz Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
|
BAĞIMSIZ
|
64
|96
|84
|153
|
DİYANET BİR-SEN
(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Birfifj Sendikası)
|
ÇALIŞAN-SEN
|
312
|558
|769
|837
|ANADOLU DİYANET SEN
Anadolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası
|BAĞIMSIZ
|79
|114
|118
|DEVA BİR SEN
|BAĞIMSIZ
|17
|12
|MİL DİYANET SEN
|MİL SEN
|959
|DİYANET BİRLİK SEN
|BAĞIMSIZ
|519
|DİYANET HAK VE ADALET SEN
|BAĞIMSIZ
|47
|ŞEHİT GAZİ SEN
|ŞEHİT GAZİ SEN KONF.
|40
|Toplam Memur Sayısı: 2.633.931
|
Toplam Sendikalı Memur Sayısı
|
1.684.323
|1.673.318
|1.702.644
|1.723.623
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