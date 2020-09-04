DSÖ: 2021'in ortasına kadar yaygın aşılama görmeyebiliriz

MEMUR SENDİKALARININ 2020 ÜYE SAYILARI YAYIMLANDI. HANGİ SENDİKALAR ÜYE KAZANDI, HANGİLERİ KAYBETTİ? 2020 yılı memur sendikaları üye sayısına göre KESK'in üye sayısı küçük de olsa azalmaya devam etti. En büyük konfederasyon olan Memur Sen'in üye sayısı geçen yıla göre 6 bin civarında azaldı. Türkiye Kamu Sen'in üye sayısı ise 13 bin civarında arttı. Birleşik Kamu İş'in üye sayısı 2 bin 500 civarında arttı.