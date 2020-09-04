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DSÖ: 2021'in ortasına kadar yaygın aşılama görmeyebiliriz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, gelecek yılın ortasına kadar yeni tip corona virüs (Covid-19) için yaygın bir aşılama görmeyi beklemediklerini açıkladı
 04 Eylül 2020 13:15
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DSÖ: 2021'in ortasına kadar yaygın aşılama görmeyebiliriz

"Gelecek yılın ortasına kadar Covid-19 için yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz.''

Açıklama, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris'ten geldi.

DSÖ Sözcüsü Harris, aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda sıkı kontrollerin önemini vurguladı.

Cenevre'deki bilgilendirme toplantısında konuşan Harris, corona virüse karşı geliştirilen aşıların klinik deneylerine atıfta bulunarak, "Bu 3. aşama denemeler daha uzun sürmeli çünkü aşının ne kadar koruyucu ve ne kadar güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
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