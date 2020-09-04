1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrik borcunu ödemeyenlere kötü haber!

Koronavirüs salgını nedeniyle faturalarını ödemeyenlerin elektriğini kesmeyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in Genel Müdürü Halit Bakal, "Elektriği kesilmediği sürece faturalar ödenmiyor. Ama artık normale dönülecek, bu aydan itibaren kesintiler başlayacak." açıklaması yaptı.
 04 Eylül 2020 13:26
Yazdır
Elektrik borcunu ödemeyenlere kötü haber!

Mart ayından itibaren koronavirüsün etkisiyle eve kapanmak durumunda kalan vatandaşın elektrik faturası yüzde 15 civarında daha yüksek geldi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre İstanbul Avrupa yakasında 4.4 milyonu aşkın aboneye hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, bu dönemde en çok "Benim faturam arttı" şeklinde şikayetler aldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu aydan itibaren kesintiler başlayacak"

"Pandemi nedeniyle borcunu ödemeyenlerin elektriklerini kesmedik. Bu dönemde faturasını ödemeyenler arttı. Bu borcu şirket olarak göğüslemeye çalıştık. Ama eylül ekim aylarından itibaren normale geçeriz. Elektriği kesilmediği sürece faturalar ödenmiyor. 5 ay boyunca borçtan dolayı elektrikleri kesmedik. Ama artık normale dönülecek, bu aydan itibaren kesintiler başlayacak.

Verileri açıkladı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in Gayrimenkulün Enerjisi 2020 Raporu'nun yılın ilk yarısına ilişkin sonuçlarını açıklayan Bakal, ocak-haziran döneminde taşınma hareketliliğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.7 azalışla 208 bin 667'ye düştüğünü ifade etti.

İkinci el gayrimenkule geçişlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.7 azalarak 151 bin 82'ye indiğini anlatan Bakal, yeni gayrimenkule taşınma hareketliliğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.4 düşüş görüldü ve ilk kez kapısı açılan gayrimenkul sayısının 57 bin 585'e gerilediğini söyledi.

Elektrik faturasındaki 'kayıp-kaçak' bedelleriyle ilgili son karar

Rapora göre, yılın ilk altı ayında bazı ilçelerde 35 yaş altı ve 64 yaş üstü abone gruplarında ciddi hareket gözlendi. Daha çok 35 yaş altı abonelerin tercih ettiği Şişli, Kağıthane, Esenyurt, Beyoğlu, Beşiktaş'ta gençlerin taşınma hareketleri arttı. 64 yaş üstü abonelerde ise Bakırköy, Bayrampaşa, Çatalca, Güngören ve Sarıyer'de taşınmalar arttı.

Nisan ve mayıs ayında meskenlerdeki elektrik tüketimi yüzde 20 seviyesinde artarken, ticarethanelerin elektrik tüketimi yüzde 25 ve sanayi elektrik tüketimi de yüzde 15 azaldı. Bu dönemde, tüketicilerin yazlık olarak kullandığı ve yılın belli dönemlerinde boş olan konutlarına geçişinin etkisiyle Çatalca ve Silivri gibi ilçelerde elektrik tüketimi arttı. Nisanda sadece Silivri'de meskenlerdeki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.3 artış gösterdi.

Haziranda normalleşmenin başlamasıyla meskenlerdeki elektrik faturalarında düşüş görülmeye başlandığını ifade eden Bakal, "Seyahat yasağının kalkmasıyla faturalarda düşüş yaşandı. Tüm tarife gruplarında temmuz ve ağustos aylarında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemindeki seviyesini yakalayarak normalleşmeye başladı" dedi.
Cumhuriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AVM çalışanları ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatlerinden şikayetçi
04 Eylül 2020 11:18		 THY, kesintiyi kabul etmeyen çalışanların istifasını istedi
04 Eylül 2020 10:38
Merkez Bankası yatırımcı, ekonomist ve analistlere sunum yaptı
03 Eylül 2020 17:09		 Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı
03 Eylül 2020 15:29
'10 bin 816 ihracatçı bu yıl yeni ihracat yapmaya başladı'
03 Eylül 2020 14:28		 İstanbul'da taşınmalar 6 ayda yüzde 40,7 azaldı
03 Eylül 2020 12:41
Okul ücretlerinde yeni formül arayışı
02 Eylül 2020 11:15		 Katar kraliyet ailesi Bodrum'da: 2 kamyon eşya, 500 valiz
02 Eylül 2020 11:13
Balık sezonu açıldı... İşte fiyatlar
01 Eylül 2020 15:50		 3.4 milyon öğrenci için KDV indi
31 Ağustos 2020 09:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - Kanalizasyona düşen çeyrek altınlar için yolu kazdılar15:07 - Yer için amcasını öldürdü14:56 - 'Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur'14:52 - Bakan Selçuk, salgında rehber öğretmenlerin önemine dikkati çekti14:38 - Antalya'da polis aracıyla tankerin çarpıştığı kazada 2 memur yaralandı14:33 - Valilik evleri yandığı için traktör römorkunda yaşayan aileye sahip çıktı
14:22 - Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına sarıldı14:11 - Maskesiz otobüse alınmayınca sileceklere yapıştı14:05 - MEB, atama iptallerini yapacak mı?14:04 - NATO, Türkiye İle Yunanistan askeri yetkilileri mutabakata varamadı14:00 - 80 yaşındaki koronavirüslü kadın 72 saat içinde 5 düğüne gitmiş13:57 - Cuma hutbesinde 'temizlik' vurgusu
13:57 - Çavuşoğlu: Yunanistan NATO'ya bile yalan söyledi13:46 - Kışanak ve Tuncel'in tutukluluğu devam edecek13:42 - Antalya'da ormanlık alanda gömülü 31 çuval FETÖ materyali bulundu13:38 - Gazi Üniversitesi Başhekimi: Covid19 yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu13:36 - Antalya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
13:34 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!
Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
Memur sendikalarının 2020 üye sayıları yayımlandı. Hangi sendikalar üye kazandı, hangileri kaybetti?
Gazi Üniversitesi Başhekimi: Covid19 yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu
Mermeri sarı jelatine sarıp, altın diye sattılar!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fahrettin koca'nın giresun mitinginde halkı suçlaması 3
03.09.2020 türkiye vs macaristan maçı 3
risk varsa biz yokuz 2
salgın konusunda herkesin birbirini suçlaması 3
02.09.2020 düğün,nişan,kına genelgesi 5
dolar kuru 1
vantilatör 1
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
normalleşme desteği 1
izmir fuarı'nın 9-13 eylül tarihleri arasınrda açılması 5
SON İLANLAR
Tahir Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Balçova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 8 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam