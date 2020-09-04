MEB'den özel öğretim kurumlarına KDV indirimine ilişkin uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı Ozel Ogretim Kurumları Genel Müdürlüğü, illere gönderdiği yazıda, özel okullar da dahil, özel öğretim kurumlarının, eğitim ve öğretim hizmetlerinden alınan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) yapılan indirimi, ogrenci velisi veya kursiyerlere iade edilmesi konusunda uyarılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ozel Ogretim Kurumları Genel Müdürlüğünce il milli eğitim müdürlüklerine, yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi ile ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, Cumhurbaskanı Kararı ile üniversiteler, yuksekokullar ve Ozel Ogretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel okullar da dahil, eğitim kurumlarında, 1 Eylul 2020 ila 30 Haziran 2021 arasında verilen egitim ve ogretim hizmetleri icin vergi oranının yüzde 1 olarak uygulanacağı anımsatıldı.

Yazıda, "Yapılan bu degisikligin geregi olarak ilgili kanun kapsamında faaliyet gosteren ozel ogretim kurumlarının sozu edilen tarihler arasında verecekleri egitim ve ogretim hizmetinin karsılıgı olarak belirledikleri ogrenim ucretlerine katma deger vergisi oranını yüzde 1 olarak yansıtmaları, 1 Eylul 2020-30 Haziran 2021'de (bu tarihler dahil) verilecek egitim ve ogretim hizmetleri icin ogrenim ucretini onceden alan kurumların ise KDV farkını ogrenci velisine veya kursiyere iade edilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu hususa riayet etmedigi tespit edilen kurumlara aynı Ozel Ogretim Kurumlan Kanunu'nun 7'nci maddesinin ikinci fıkrası geregince idari para cezası uygulanacağı belirtilen yazıda, bu konuda faaliyette bulunan ozel ogretim kurumlarımın uyarılması istendi.