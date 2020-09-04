Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
|04 Eylül 2020 13:34
|Yazdır
Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,25 puan artarak 1.081,59 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, Borsa İstanbul'da, Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
04 Eylül 2020 13:10
|Gün ortası döviz fiyatları
04 Eylül 2020 12:12
|Borsa güne düşüşle başladı
04 Eylül 2020 10:00
|Gümüş yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor
03 Eylül 2020 20:04
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
03 Eylül 2020 18:17
|Çeyrek altın günü 755 TL'den tamamladı
03 Eylül 2020 17:26
|Dolar tüm zamanların rekoru ile günü tamamladı
03 Eylül 2020 17:18
|Merkez Bankası rezervleri geriledi
03 Eylül 2020 14:58
|Altın risk iştahının güçlenmesi ile değer kaybetti
03 Eylül 2020 10:57
|Vatandaş günde 2 ton altın alıyor
03 Eylül 2020 10:43