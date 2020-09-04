MEB, atama iptallerini yapacak mı?

1-İsteğe bağlı il dışı atama iptalleri

Yaklaşık bir ay önce açıklanan öğretmenlerin il dışı atamalarında atandıkları yerlere gitmek istemeyen öğretmenler verdikleri dilekçelere rağmen henüz bir sonuç alamadılar. Öğretmenlerin İptal gerekçeleri Pandemi nedeniyle görev yeri değişikliği istememeleri, başvuru sırasında dört gün gibi kısa bir süre verilmesi ve bu sürenin iki günü hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle okulları inceleme şansı bulamamaları.

Her yıl bakanlıkça kabul edilen iptal başvuruları bu yıl bekletilmesi, bu yıla özel bir uygulama yapılması öğretmenlerin tepki gösterdikleri konuların başında geliyor.

Atama iptali isteyen öğretmenlerin azımsanamayacak bir kısmı da öğretmen açığının yoğun olduğu doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinde çalışan öğretmenler. Milli Eğitim Bakanlığı bu haklı talebe kulak tıkamakta, verilen dilekçelere bugüne kadar cevap vermeyerek öğretmenleri belirsizliğin verdiği stresin içerisine atmaktadır. Oysaki iptal başvurularının kabulü yani olumlu sonuçlandırılması kamu açısından büyük bir sorun oluşturmamaktadır. İptal süreçlerinin MEB'de büyük bir iş yükü oluşturduğu bir gerçektir fakat bunun en büyük müsebbibi açıklamalarında kural olarak koymasına rağmen her yıl bu kuralı çiğnemesidir.

Öğretmenler mevzuatsal karşılığı çok olmasa da eski görev yerlerinde kaldıkları taktirde yani iptal başvuruları gerçekleştirildiği taktirde kurumlarına atama yapılmışsa nom fazlası olacaklarının da farkındalar. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığının bu kadar zamandır belirsizlik yaratması doğru bir yaklaşım değildir. MEB; Öğretmenlerin yazılı başvurularını bir an önce cevaplandırmalıdır.

Okul idarelerinin bir kısmı henüz dilekçelere cevap gelmediği halde öğretmenlerin ilişiğini kesmeye çalışmakta ve öğretmenin olası iptal hakkını ellerinden almaktadırlar. Bu belirsizlik aynı zamanda okul idarelerinin eğitim öğretimi planlamalarına da engel olmaktadır. Bu nedenlerle bir an önce bu sorunun öğretmenlerle yine çözülmesi gerekir.

2-Özür grubu il emri ataması iptali

MEB yaklaşık 4000 öğretmenin gerçekleşmeyen özür grubu atamalarını il emri uygulaması yaparak tüm öğretmenlerin atamasını mazeretlendim bulunduğu illere yapmıştır.

Bazı illerde özür grubu ikinci aşamada öğretmenlerin tercihine kurum açılmamıştı. Yani öğretmenler tercih yapamamışlardı. MEB; bu öğretmenlerin de mağdur olmaması için birinci aşamada başvurusu bulunan tüm öğretmenlerin atamasını gerçekleştirmiştir. Yani ikinci aşamada mazeretin bulunduğu ildeki kurumların kendisine çözüm olmayacağını düşünenlerin de, ikinci aşamada hiç başvuruda bulan(a)mayanların da atamasının il emri şeklinde gerçekleştirmiştir. Bu nedenle bakanlık özür grubu atamalarında atamaları il emrine gerçekleşen öğretmenlerin iptal başvurularını kabul edecektir. Bu durumdaki öğretmenlerin bir an önce okul idareleri kanalıyla dilekçelerini bakanlığa ulaştırmaları gerekecektir.

Sonuç olarak; iptal süreçleri milli eğitim bakanlığı için sorun yarattığı gibi isteğe bağlı yer değiştirmelerde atanmak istediği halde başka bir öğretmenin atanması ve atanan öğretmenin iptal talebinde bulunması aynı kuruma atanmak isteyen öğretmenleri doğal olarak mağdur etmektedir. Yani asıl sorun sistemin uygulanmasında yıllarca siyasal ve popülist yaklaşım seçilmesidir.

İl/İlçe emri uygulaması dahil kuralların önceden konulması, daha sonra mağduriyet yaratacak şekilde mevzuata uygun olmayan kararların alınmaması en yerinde çözüm olacaktır. İptal başvurusu alınacaksa bunun için de belli bir zaman dilimi takvime konulmalı bu süre içerisinde yapılan başvurular değerlendirilmelidir. Böylece puan yetersizliği nedeniyle atanamayan öğretmenlerin de atanabilmesi ve atanmış öğretmenin üst tercihine geçişi için de bir çalışma yapılabilir. Hatta il dışı atamalarında iptal olasılıkları da göz önüne alınarak daha çok kontenjanın sisteme yansıtılması bu sorunun çözümüne katkı sunabilecektir.

İsteğe bağlı atamalarda mazeret dışı iptal başvurusu yapan öğretmenler için örneğin 1-3 yıl il dışı tercihi yapamama, her atamadan sonra atamaya esas hizmet puanında indirim gibi yöntemler gelecek yıllarda değerlendirilebilir.

MEB bir an önce il dışı ve özür grubu atama iptallerini olumlu bir şekilde sonuçlandırarak gelecek dönemde kalıcı çözümleri düzenlemelidir.

