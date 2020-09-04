Antalya'da ormanlık alanda gömülü 31 çuval FETÖ materyali bulundu
Antalya'da ormanlık alanda gömülü 31 çuvalda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait materyal bulundu.
|04 Eylül 2020 13:42
|Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Kentte ormanlık alanda yapılan aramada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından toprağa gömüldüğü tespit edilen 31 çuval örgütsel materyal ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kışanak ve Tuncel'in tutukluluğu devam edecek
04 Eylül 2020 13:46
|Antalya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
04 Eylül 2020 13:36
|Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
04 Eylül 2020 11:31
|Başkent'te Bylock kullanıcısı 6 kişiye gözaltı kararı
04 Eylül 2020 10:51
|FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonunda 15 gözaltı kararı
04 Eylül 2020 10:18
|Kara Kuvvetlerinden 7'si muvazzaf 27 kişiye FETÖ gözaltısı
04 Eylül 2020 09:48
|FETÖ'nün 'kadın yapılanması' operasyonunda 26 gözaltı
04 Eylül 2020 09:42
|FETÖ'den gözaltına alınan 3 astsubay tutuklandı
03 Eylül 2020 20:11
|FETÖ elebaşını aklayan eski savcıya 10 yıl 6 ay hapis
03 Eylül 2020 13:58
|Adana'da FETÖ'nün yurt müdürüne 9 yıl hapis cezası
03 Eylül 2020 12:55