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Antalya'da ormanlık alanda gömülü 31 çuval FETÖ materyali bulundu

Antalya'da ormanlık alanda gömülü 31 çuvalda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait materyal bulundu.
 04 Eylül 2020 13:42
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Antalya'da ormanlık alanda gömülü 31 çuval FETÖ materyali bulundu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kentte ormanlık alanda yapılan aramada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından toprağa gömüldüğü tespit edilen 31 çuval örgütsel materyal ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı
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