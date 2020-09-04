Cuma hutbesinde 'temizlik' vurgusu

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, salgın hastalıkla mücadele edilen bugünlerde, temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi istenerek, "Maske ve mesafe kuralına uyarak çevremize saygımızı, yakınlarımıza sevgimizi ve Allah'a karşı sorumluluğumuzu gösterelim. Toplum sağlığımızı en az kendi sağlığımız kadar değerli görelim. Tedbirde ihmalin, Rabb'imiz katında vebal olduğunu unutmayalım." çağrısında bulunuldu.

"İslam Temizliği Emreder" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, "Şunu iyi bilin ki Allah, çok tövbe edenleri ve içi dışı temiz olanları sever" ayetiyle, "Temizlik, imanın yarısıdır" hadisine yer verildi.

Temizliğin, tabiatın özünde ve insanın fıtratında var olan bir ihtiyaç olduğu belirtilerek, "İnsana yakışan temiz, nezih, sade ve zarif olmaktır. Yüce dinimiz İslam, temizliği imanın vazgeçilmez bir gereği olarak görür. Müminlere maddi ve manevi kirlerden arınmayı, hayatın her alanında pak ve temiz olmayı emreder." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hutbede, temizliğin, maddi ve manevi anlamda güzelliğe erişmek olduğu vurgulanarak, şöyle devam edildi:

"Temizlik, ruhu yoran ve gönül aynasını karartan manevi kirlerden uzaklaşmaktır. Dış dünyamız gibi gönül hanemizi de tertemiz tutarak huzur bulmaktır. Temizlik, kul olduğumuzu, yaratılış gayemizi unutturan her türlü hatalı tutumu terk etmektir. Kendimizi günah ve haramdan uzak tutmaktır. Öfke ve haset, kin ve nefret, yalan ve iftira, kibir ve riya gibi manevi hastalıklardan arınmaktır. Allah'ın rızasına, güzel ahlaka ve helal olana yönelmektir."

- "Tedbirde ihmalin, Rabbimiz katında vebal olduğunu unutmayalım"

Manevi anlamda arınmaya gayret eden Müslümanın, maddi temizliğine de özen gösterdiğine dikkat çekilen hutbede, şunlar kaydedildi:

"Temiz yaşamak ve sağlığını emanet bilerek korumak, müminin erdemidir. Dininin direği, gözünün nuru olan namaza abdestle hazırlanan her mümin, en çok kirlenen uzuvlarını günde en az beş defa temizlemiş olur. Peygamber Efendimizden aldığı terbiye gereği, kişisel bakımına dikkat eder. Bedenini, giysilerini, evini ve çevresini temiz tutar.

Resul-i Ekrem (s.a.s), insanların çoğunun değerini bilemediği iki nimetten birinin sağlık olduğunu söylemiştir. Özensiz davranarak sağlığını tehlikeye atmanın sonucu elbette pişmanlıktır. O halde, salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz şu günlerde, temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edelim. Maske ve mesafe kuralına uyarak çevremize olan saygımızı, yakınlarımıza olan sevgimizi ve Allah'a karşı sorumluluğumuzu gösterelim. Toplum sağlığımızı en az kendi sağlığımız kadar değerli görelim. Tedbirde ihmalin, Rabb'imiz katında vebal olduğunu unutmayalım."