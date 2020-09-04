Cuma hutbesinde 'temizlik' vurgusu
|04 Eylül 2020 13:57
|Yazdır
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, salgın hastalıkla mücadele edilen bugünlerde, temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi istenerek, "Maske ve mesafe kuralına uyarak çevremize saygımızı, yakınlarımıza sevgimizi ve Allah'a karşı sorumluluğumuzu gösterelim. Toplum sağlığımızı en az kendi sağlığımız kadar değerli görelim. Tedbirde ihmalin, Rabb'imiz katında vebal olduğunu unutmayalım." çağrısında bulunuldu.
"İslam Temizliği Emreder" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.
Hutbede, "Şunu iyi bilin ki Allah, çok tövbe edenleri ve içi dışı temiz olanları sever" ayetiyle, "Temizlik, imanın yarısıdır" hadisine yer verildi.
Temizliğin, tabiatın özünde ve insanın fıtratında var olan bir ihtiyaç olduğu belirtilerek, "İnsana yakışan temiz, nezih, sade ve zarif olmaktır. Yüce dinimiz İslam, temizliği imanın vazgeçilmez bir gereği olarak görür. Müminlere maddi ve manevi kirlerden arınmayı, hayatın her alanında pak ve temiz olmayı emreder." değerlendirmesinde bulunuldu.
Hutbede, temizliğin, maddi ve manevi anlamda güzelliğe erişmek olduğu vurgulanarak, şöyle devam edildi:
"Temizlik, ruhu yoran ve gönül aynasını karartan manevi kirlerden uzaklaşmaktır. Dış dünyamız gibi gönül hanemizi de tertemiz tutarak huzur bulmaktır. Temizlik, kul olduğumuzu, yaratılış gayemizi unutturan her türlü hatalı tutumu terk etmektir. Kendimizi günah ve haramdan uzak tutmaktır. Öfke ve haset, kin ve nefret, yalan ve iftira, kibir ve riya gibi manevi hastalıklardan arınmaktır. Allah'ın rızasına, güzel ahlaka ve helal olana yönelmektir."
- "Tedbirde ihmalin, Rabbimiz katında vebal olduğunu unutmayalım"
Manevi anlamda arınmaya gayret eden Müslümanın, maddi temizliğine de özen gösterdiğine dikkat çekilen hutbede, şunlar kaydedildi:
"Temiz yaşamak ve sağlığını emanet bilerek korumak, müminin erdemidir. Dininin direği, gözünün nuru olan namaza abdestle hazırlanan her mümin, en çok kirlenen uzuvlarını günde en az beş defa temizlemiş olur. Peygamber Efendimizden aldığı terbiye gereği, kişisel bakımına dikkat eder. Bedenini, giysilerini, evini ve çevresini temiz tutar.
Resul-i Ekrem (s.a.s), insanların çoğunun değerini bilemediği iki nimetten birinin sağlık olduğunu söylemiştir. Özensiz davranarak sağlığını tehlikeye atmanın sonucu elbette pişmanlıktır. O halde, salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz şu günlerde, temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edelim. Maske ve mesafe kuralına uyarak çevremize olan saygımızı, yakınlarımıza olan sevgimizi ve Allah'a karşı sorumluluğumuzu gösterelim. Toplum sağlığımızı en az kendi sağlığımız kadar değerli görelim. Tedbirde ihmalin, Rabb'imiz katında vebal olduğunu unutmayalım."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur'
04 Eylül 2020 14:56
|Valilik evleri yandığı için traktör römorkunda yaşayan aileye sahip çıktı
04 Eylül 2020 14:33
|Gazi Üniversitesi Başhekimi: Covid19 yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu
04 Eylül 2020 13:38
|Ankara'da sokak ve köy düğünlerine izin verilmeyecek
04 Eylül 2020 13:34
|3 ilde nikah merasimlerinin süreleri 1 saat ile sınırlandırıldı
04 Eylül 2020 12:45
|Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
04 Eylül 2020 11:28
|Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
04 Eylül 2020 10:25
|Pakdemirli: Denizli'de çıkan yangın tamamen kontrol altında
04 Eylül 2020 09:45
|Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
04 Eylül 2020 09:22
|Şoförden ilginç savunma: Yolcular kendilerini saysın
04 Eylül 2020 08:35