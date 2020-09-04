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Maskesiz otobüse alınmayınca sileceklere yapıştı

Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz olduğu için alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu. Otobüsle birlikte bir süre giden yolcu, araç hızını arttırınca, kendini yol kenarına attı. O anlar kameraya yansıdı
 04 Eylül 2020 14:11
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Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz olduğu için alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu. Otobüsle birlikte bir süre giden yolcu, araç hızını arttırınca, kendini yol kenarına attı. O anlar kameraya yansıdı.
DHA
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