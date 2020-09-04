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Maskesiz otobüse alınmayınca sileceklere yapıştı
Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz olduğu için alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu. Otobüsle birlikte bir süre giden yolcu, araç hızını arttırınca, kendini yol kenarına attı. O anlar kameraya yansıdı
|04 Eylül 2020 14:11
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