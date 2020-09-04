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Bakan Selçuk, salgında rehber öğretmenlerin önemine dikkati çekti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ailelerin ve çocukların duygusal durumu konusunda rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara çok işler düştüğünün herkes tarafından anlaşıldığını ifade etti.
 04 Eylül 2020 14:52
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Bakan Selçuk, salgında rehber öğretmenlerin önemine dikkati çekti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, meslektaşlarının fikir ve önerilerini daha yakından paylaşabilmeleri için başlattığı "Türkiye Zümresi" toplantıları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarla telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Türkiye'nin her yerinden çocuklarıyla toplantıya katılan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Selçuk, "Uzun süredir sizlerle beraber olmayı çok istiyordum, buluşmak bugüne kısmetmiş. Meslektaşın da ötesinde aynı branşı paylaşmaktan ve aynı sahada çocuklarımıza ailelerimize hizmet etmekten onur duyan bir arkadaşınızım." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

"Sizlerle beraber okullarımızın çok daha huzurlu ve mutlu olacağı, çocuklarımızın sosyal ve duygusal yönünü destekleyeceğimiz bir süreç yaşıyoruz. Sizler sayesinde okullar sadece akademik notların konuşulduğu yerler olmaktan çıkıp çocuklarımızın her yönden gelişiminin dikkate alındığı kurumlar haline geliyor. Hepiniz salgın döneminde büyük emek verdiniz, çocuklarımıza ulaştınız, öğrencilerimizi yalnız bırakmadınız. Bundan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte herkes anladı ki sizlere, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara, ailelerin ve çocukların duygusal durumu anlamında çok işler düşüyor."

Salgın sürecinde çocuklara ve ailelerine destek olmak amacıyla diğer öğretmenlerle birlikte rehber öğretmen/ psikolojik danışmanların da büyük bir fedakarlık örneği sergilediklerini belirten Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan sonra da bu işleri çok isteyerek, yüreğinizi ortaya koyarak, bütün kalbinizle yapacağınızdan eminim. 'Okulları birlikte, güvenle açacağız.' diyoruz. İnanın burada sizlerin duruşu gerçekten de çok önemli. Okulların açılması sürecinde, ailelerimizi duygusal yönden destekleyip onları güçlendirmeniz yine bu anlamda çocuklarımıza ulaşmanız, öğretmen arkadaşlarımıza destek olmanız yönündeki çabalarınız tüm eğitim ailemize, ülkemize güç verecektir. Biliyoruz ki bu süreci daha sağlıklı atlatabilmemiz için sizlerin desteğine de çok ihtiyacımız var. Ben şimdiden, göstereceğiniz her türlü çaba için teşekkür ediyorum, sevgilerimi sunuyorum."

Türkiye'nin dört bir yanından toplantıya katılan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar da salgın sürecinde gerçekleştirdikleri saha çalışmalarını ve hayata geçirmek istedikleri düşünceleri paylaşarak, başta yeni yönetmelik ve yönergeler olmak üzere PDR alanına verdiği destekten dolayı meslektaşları Bakan Ziya Selçuk'a teşekkürlerini sundu.
Anadolu Ajansı
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