'Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur'
|04 Eylül 2020 14:56
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Topraklarımızdan verecek çakıl taşımız, 'Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur." ifadesini kullandı.
Gül, mesajında, Sivas Kongresi'nde "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez" diyerek istiklal iradesini ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnetle andığını belirttti.
Adalet Bakanı Gül, "Bugün de aynı iradeyle, topraklarımızdan verecek çakıl taşımız, 'Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
#SivasKongresinde "milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez" diyerek istiklal iradesini ilan eden Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını minnetle anıyorum.Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) September 4, 2020
Bugün de aynı iradeyle; topraklarımızdan verecek çakıl taşımız, Mavi Vatandan verecek bir damla suyumuz yoktur! pic.twitter.com/eNCyOtIiSf
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