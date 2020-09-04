1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkent'te koronavirüs iddiası 300 esnafı mağdur etti

Sosyal medyaya düşen asılsız ses kaydı, Başkent'te bir çarşıdaki 300 kuyumcu esnafını mağdur etti.
 04 Eylül 2020 15:24
Yazdır
Başkent'te koronavirüs iddiası 300 esnafı mağdur etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Kızılay Büyük Çarşı'da kuyumcu esnafının başı sosyal medyaya düşen asılsız ses kaydı ile dertte. Ses kaydında yer alan "Büyük Çarşı'nın tamamını ambulanslar ile gelip almışlar. Tamamı Covid" ifadeleri üzerine tamamen müşterilerinin kesildiğini belirten esnaf, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Söz konusu ses kaydının tamamen asılsız olduğunu ve çarşı esnafını mağdur ettiğini söyleyen Kızılay Büyük Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uçak, "Bizim çarşımızda şu ana kadar sadece 1 tane arkadaşımız korona virüse yakalandı. O da 21 gündür evinde karantina altında. Sosyal medyada bu bayanın yolladığı ses kaydında Büyük Çarşı'daki tüm esnaf arkadaşlarımızın Covid olduğu ve ambulanslarla hastanelere götürüldüğü söyleniyor. Bunun üzerine çarşımıza 2 gündür bir Allah'ın kulu gelmiyor. Bu iddia kesinlikle yalandır. Öyle bir şey yoktur. 300 tane dükkan var burada ve hepimiz mağduruz. Çarşımız zor durumda, elektrik faturalarımızı ödeyemiyoruz, bekçilerimizin maaşını bile zor ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılarak Kızılay Büyük Çarşı esnafını mağdur eden sözde ses kaydında şu ifadeler yer alıyor:

"Arkadaşlar Büyük Çarşı'da kuyumcu bir arkadaşım vardı, ondan haber geldi. Büyük Çarşı'nın tamamını ambulanslar ile gelip almışlar. Tamamı Covid. Hani Kızılay'da çok önemli bir işiniz yoksa, hani hiçbir yere gitmeyin, gerçekten durum çok vahim diyorlar."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elektrik borcunu ödemeyenlere kötü haber!
04 Eylül 2020 13:26		 AVM çalışanları ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatlerinden şikayetçi
04 Eylül 2020 11:18
THY, kesintiyi kabul etmeyen çalışanların istifasını istedi
04 Eylül 2020 10:38		 Merkez Bankası yatırımcı, ekonomist ve analistlere sunum yaptı
03 Eylül 2020 17:09
Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı
03 Eylül 2020 15:29		 '10 bin 816 ihracatçı bu yıl yeni ihracat yapmaya başladı'
03 Eylül 2020 14:28
İstanbul'da taşınmalar 6 ayda yüzde 40,7 azaldı
03 Eylül 2020 12:41		 Okul ücretlerinde yeni formül arayışı
02 Eylül 2020 11:15
Katar kraliyet ailesi Bodrum'da: 2 kamyon eşya, 500 valiz
02 Eylül 2020 11:13		 Balık sezonu açıldı... İşte fiyatlar
01 Eylül 2020 15:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:53 - İş başvurusu için girdiği 17 fabrikada işçi maaşlarını çaldı16:48 - Hz. Peygambere hakaret eden 'TCbelensay' gözaltına alındı16:44 - Bu üniversitede dersler uzaktan, sınavlar yüz yüze yapılacak16:38 - Yolda bulduğu 5 bin lirayı zabıta ekiplerine teslim etti16:27 - Bir üniversite daha dersleri uzaktan-online yapacak16:18 - Maske uyarısı yapan şoföre yumruklu saldırı kamerada
16:15 - Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi16:11 - TBMM Başkanı Şentop'tan 'idam cezası' açıklaması16:02 - Otel odasında ölü bulunan hakimin ölüm nedeni belli oldu15:54 - Sağlıkta Lisans tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı15:50 - İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldürenler, cezaevinden çıkamayacak15:47 - ASKİ'den 'içme suyuna kimyasal karıştı' iddialarına açıklama
15:42 - Ziyaretçiler, ceza infaz kurumlarına HES koduyla giriş yapacak15:30 - İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi yarın kapılarını açıyor15:27 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı15:24 - Başkent'te koronavirüs iddiası 300 esnafı mağdur etti15:19 - 80 yaşındaki Covid19'lu kadın 72 saat içinde 5 düğüne gitmiş
15:18 - Bolu'da nikah merasimleri 1 saati aşmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!
Memur sendikalarının 2020 üye sayıları yayımlandı. Hangi sendikalar üye kazandı, hangileri kaybetti?
Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
Gazi Üniversitesi Başhekimi: Covid19 yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu
Mermeri sarı jelatine sarıp, altın diye sattılar!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
salgın konusunda herkesin birbirini suçlaması 3
puanlama sistemi 3
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 1
formula 1 istanbul grand prix'inin seyircili olması 2
lamborghini'de karpuz satan adam 4
cengiz inşaat'ın 953 milyon tl'lik ihale alması 1
vantilatör 1
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 2
corona virüs vaka sayısı 1
birbirini yiyen insanlar 1
SON İLANLAR
Keşan Belediyesi Sözleşmeli 3 Personel Alacak
Salzburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Bafra Belediyesi 12 Memur Alacak
Bodrum Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Tahir Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Balçova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam