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Ziyaretçiler, ceza infaz kurumlarına HES koduyla giriş yapacak

Adalet Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarında HES kodu uygulaması başlattı.
 04 Eylül 2020 15:42
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Ziyaretçiler, ceza infaz kurumlarına HES koduyla giriş yapacak

Adalet Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarında HES kodu uygulaması başlattı.

Adalet Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarında yeni önlemler alıyor. Konuyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazıda, salgınla mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarında yeni önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda HES kodu uygulamasına geçildiğine dikkat çekildi. Buna göre cezaevlerine gelen ziyaretçilerden "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu istenecek. HES bilgileri çerçevesinde risk taşıdığı belirlenen kişiler ceza infaz kurumlarına alınmayacak. HES kodu beyan edemeyen ziyaretçilere ise kurum personeli yardımcı olacak. Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le alınabiliyor.

Cezaevlerinde Covid-19 tedbirleri titizlikle uygulanıyor

Adalet Bakanlığının tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için ceza infaz kurumlarında aldığı Covid-19 tedbirleri de titizlikle uygulanıyor. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarının girişleri, ortak alanlar ve personel servis araçları düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ring araçları içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulmasına özen gösteriliyor. Ayrıca ceza infaz kurumlarına ilk kez alınan tutuklu ve hükümlüler PCR testi yapıldıktan sonra 14 gün izolasyona tabi tutuluyor. Tutuklu ve hükümlüler 14 günlük izolasyon süresinden sonra da testleri negatif çıkarsa koğuşlarına geçebiliyor. Tutuklu ve hükümlülere ihtiyaçları kadar temizlik ve hijyen malzemeleri ile maske ve eldiven ücretsiz olarak veriliyor.

Ceza infaz kurumu personeli için de tedbirler titizlikle uygulanıyor. Personel görev sırasında maske takıyor. Ayrıca ceza infaz kurumundaki görevine başlamadan 48 saat önce PCR testine tabi tutuluyor. Sonuçlar negatif çıktıktan sonra ceza infaz kurumundaki görevine başlıyor.
İhlas Haber Ajansı
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