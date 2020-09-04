İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldürenler, cezaevinden çıkamayacak
|04 Eylül 2020 15:50
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde para istedikleri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, ölen Halit Ayar'ın ailesinden müştekiler anne Hanife Ayar ve baba Mehmet Ayar ile taraf avukatları katıldı.
Önceki celse açıklanan mütalaaya karşın son savunması sorulan sanık Emra Yaşar, "Ben kimseden para istemedim. Sadece olayı ayırmak istemiştim. Ayırmak isterken de ilk kez karşı taraf bana vurdu. Daha sonra etrafımda arkadaşım Erhan'ı da göremez oldum. Beni öldürecekler korkusuna kapıldım. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Keşke o gün ben ölseydim. Söylenecek bir şey kalmadı." diye konuştu.
Diğer sanık Erhan Kurdal da "Pek söylenecek bir şey yok. Tabii ki pişmanım. Aileden özür diliyorum." dedi.
Duruşmada söz alan anne Hanife Ayar ile baba Mehmet Ayar ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Her iki sanığın Halit Ayar, Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'a yönelik "birden fazla kişiyle birlikte gece vakti silahla yağmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 29'ar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, geçmişleri, sosyal ilişkileri, verilen cezanın ıslah edici etkisini göz önüne alarak sanıkların cezalarında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti.
Heyet, sanıklar hakkında Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'a karşı "nitelikli adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına ve her iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kararın ardından Ayar ailesi gözyaşlarına boğulurken, anne Hanife Ayar etrafındakilere "Hiç dışarı çıkamayacaklar değil mi? Çıkma ihtimalleri yok değil mi?" diye sordu. Baba Mehmet Ayar ise "Gün yüzü göremeyecekler." şeklinde karşılık verdi.
- Mütalaadan
Cumhuriyet savcısı tarafından dava dosyasına geçen celse sunulan mütalaada, sanık Erhan Kurdal hakkında, maktul Halit Ayar'a karşı "Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Tolga Ozan'a yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2,5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
Mütalaada, diğer sanık Emra Yaşar'ın ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile müşteki Sinan Nalçacı'ya karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken, her iki sanığın da üzerilerine atılı diğer suçlardan beraatleri yönünde karar verilmesi istenmişti.
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