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Sağlıkta Lisans tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı

YÖK, memurlar.net'de yer alan haberin ardından, Sağlıkta Lisans tamamlama yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
 04 Eylül 2020 15:54
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Sağlıkta Lisans tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı

Memurlar.net'de yer alan haberin ardından YÖK, Sağlıkta Lisans tamamlama sonuçlarını açıkladı

YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama

2020 Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları

?2020 Sağlık Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Sonuç öğrenmek için tıklayınız.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri, YKS e-kayıt tarihlerini takiben, 9-17 Eylül 2020 (23:59) tarihleri arasında, kayıt işlemleri ise 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır.

Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilmelidir.

2020 Sağlık Lisans Tamamlama Puanlarına ulaşmak için tıklayınız.
Memurlar.Net
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