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Maske uyarısı yapan şoföre yumruklu saldırı kamerada

Hatay'da halk otobüsüne maskesiz binmek isteyen bir yolcu, kabul etmeyen şoförü yumruklayıp, boğazını sıktı.
 04 Eylül 2020 16:18
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Olay, Samandağ-Antakya hattında çalışan bir halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse maskesiz binen bir kişi, şoförün uyarısına rağmen yolculuk yapmak istedi.

Maskesiz yolcu kabul etmediğini, para cezası kesildiğini hatırlatan şoföre tepki gösteren yolcu, şoförle küfürleşmeye başladı. Aracını yol kenarına çeken otobüs şoförünü yumruklarla darbetmeye başlayan yolcu, boğazını sıktı.

Otobüste paniğe neden olan olay sonrası otobüs şoförü, polise giderek yolcudan şikayetçi oldu.
DHA
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