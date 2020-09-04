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Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1612 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1076 oldu.
 04 Eylül 2020 19:26
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Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 4 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1612 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1076 oldu.

Son 24 saatte 1021 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 249 bin 108'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım. http://covid19.saglik.gov.tr' ifadelerini kullandı.

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