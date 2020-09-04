Bu üniversitede dersler uzaktan, sınavlar yüz yüze yapılacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından korona virüsü tedbirleri çerçevesinde güz dönemi derslerinin uzaktan, sınavların ise yüz yüze yapılacağı açıklandı. Uygulamaya yönelik bölümler içinse akredite verilecek kurumlarla 'yayılmış uygulama modeli' uygulanacağı bildirildi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Üniversite Senatomuz 2020-2021 eğitim-öğretim güz döneminde derslerin uzaktan eğitim sistemiyle, sınavların ise yüz yüze yapılması yönünde karar almıştır. Uygulamalı bölümler için de bulundukları bölgede 'yayılmış uygulama modeli' tasarlanmıştır. Yayılmış uygulama modeli üniversitemizin akredite edeceği ve öğrencilerimizin bulundukları şehirde kayıtlı olduğu programlar çerçevesinde; üniversiteler, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarında uygulamaya yönelik eğitimlerini almalarını sağlayacak bir modeldir" denildi.

Rektör Ünal'dan açıklama

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli öğrenci arkadaşlarım, eğitim konusunda senatomuz uzaktan eğitim, bölgesel merkezlerde yüz yüze sınav ve yayılmış uygulama kararı aldı. Bu şartlarda yeterlilik odaklı bir eğitim için gereken bütün önlemler alınacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Rektör Ünal ayrıca, "Değerli arkadaşlar, senatonun çerçeve kararını dikkate alarak bölümler kendi planlamalarını yapacaklardır. Kısa süre içerisinde bölüm bazlı olarak eğitim, sınav ve uygulamanın nasıl olacağı konusunda bilgilendirileceksiniz. Anlayışınız için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.