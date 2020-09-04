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Ankara-Niğde Otoyolu yılda 1,6 milyar lira kazandıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, yolun yılda 1,6 milyar liralık tasarruf sağlayacağını belirtti.
 04 Eylül 2020 17:39
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330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor. Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ve 15 kişilik ekiple tek merkezden yönetilecek. Sistem ile otoyolda yaşanabilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak.

Ankara-Niğde Otoyolu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Yap-İşlet-Devret ile ülkemize kazandırdığımız bu yolun 1. ve 3. kesimlerini hizmete alıyoruz. 2. kesimde de yıl bitmeden trafiğe açılmış olacak. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapılan kesimin bitmesiyle önce Denizli'ye sonra Antalya'ya uzanacak. Çanakkale Köprüsü tamamlanınca en yoğun insan ve araç trafiği yaşanan kısımda problem çözülmüş olacak.

Hizmete açtığımız bu projeyle trafik akışı güvenli sağlanacak. 4 saat 14 dakikada mevcut yol katedilirken, bu otoyolla 2 saat 22 dakikada ulaşım sağlanacak. Bu otoyolla vakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan 743 milyon lira kazanç olacak.

Önemli turizm merkezlerine ulaşımda da ciddi katkılar sağlayacak. 6,5 milyon bitki, 1.1 milyon çimlendirmeyle bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun bir şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmak lazım. Bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensör ve kameralarla akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır.

Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan işlemler akıllı ulaşım sistemiyle gerçekleştirilecek. Buzlanmaya, akıllı araçların kullanımına kadar bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Değerli misafirler kalkınmanın gelişmenin temel altyapılarından biri de ulaşımdır. İnsan, yük taşımacılığının hızlı ve güvenli yapılamadığı yerlerde kalkınmadan bahsetmek mümkün değildir. En kuzeyinden en güneyine en batısından en doğusuna kadar ülkemizin her karışı için yola çıktık.

Karayolu, demir yolu, havayolu taşımacılığında çağ atlattık. Deniz yolunda da çalışmalar yapıyoruz. Yeni otoyol mesafemiz 1581 kilometreyi buldu. 1714 kilometre ile birlikte 3295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 km ile aldık. 79 senede yani. Biz buna 21400 km ilave ettik. Toplam 27500 km'ye yükselttik. Nereden nereye...

Son 18 yılda inşa ettiğimiz 361 km uzunluğundaki köprülerle ulaşımın daha sağlıklı olmasını temin ettik. 483 km'lik 315 tüneli hizmete aldık.

Memurlar.Net
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