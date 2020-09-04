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Doktor ve eczacıların da olduğu 9 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
 04 Eylül 2020 17:54
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Doktor ve eczacıların da olduğu 9 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda aralarında bir doktor ve bir eczacının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde yapıldı. Zehir tacirlerinin uyuşturucu bağımlısı şahıslara yeşil reçete ile satılan psikiyatri haplarından sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatan ekipler 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında özel hastanede görevli bir doktor ile eczacının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise kenevir ve esrar ile yeşil reçeteyle satılan haplar ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen hapların tanesinin 50 TL'den satıldığı ve 56 adet bulunan bir kutudan 2 bin 500 TL'nin üstünde gelir elde edildiği belirtildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen biri kadın 9 kişinin gece saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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