FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar
|04 Eylül 2020 17:59
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sorularını sızdırmasına ilişkin davada, aralarında kurum personelinin de bulunduğu 4 sanığa, 6 yıl 3 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Duruşmada, esasa ilişkin savunma yapan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını, sınav sorularının sızdırılmasında herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını öne sürdü.
Avukatların beyanı ile sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme başkanı Abdullah Fırat Gedik, ÖSYM'de örgüt mensubu bir kısım personelden sorumlu olduğu belirtilen sanık Mehmet Dönmez'i, "Silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sınav sorularının sızdırılması faaliyetine doğrudan iştirakine ilişkin kati bir tespit bulunmayan Dönmez, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından beraat etti.
ÖSYM'de görevliyken sınav sorularının güvenliğinden de sorumlu olan sanık Muhammet Emin Akçelik, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
Yaptığı sanal sunucu vasıtasıyla, SIR cihazına aktarılması sırasında ÖSYM sorularına ilişkin verilerin bir kopyasının alınıp, örgüte sızdırılmasını sağladığı anlaşılan Akçelik'e, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından da 6 yıl 3 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.
Eski ÖSYM çalışanı sanıklar İbrahim Cem İlman, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 4 ay, İbrahim Pektaş ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.
İlman ve Pektaş, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından beraat ettiler.
Mehmet Dönmez ve Muhammet Emin Akçelik'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını karar verdi.
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