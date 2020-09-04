1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar

FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırmasına ilişkin davada 4 sanık, 6 yıl 3 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı
 04 Eylül 2020 17:59
Yazdır
FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sorularını sızdırmasına ilişkin davada, aralarında kurum personelinin de bulunduğu 4 sanığa, 6 yıl 3 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, esasa ilişkin savunma yapan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını, sınav sorularının sızdırılmasında herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını öne sürdü.

Avukatların beyanı ile sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme başkanı Abdullah Fırat Gedik, ÖSYM'de örgüt mensubu bir kısım personelden sorumlu olduğu belirtilen sanık Mehmet Dönmez'i, "Silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sınav sorularının sızdırılması faaliyetine doğrudan iştirakine ilişkin kati bir tespit bulunmayan Dönmez, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından beraat etti.

ÖSYM'de görevliyken sınav sorularının güvenliğinden de sorumlu olan sanık Muhammet Emin Akçelik, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Yaptığı sanal sunucu vasıtasıyla, SIR cihazına aktarılması sırasında ÖSYM sorularına ilişkin verilerin bir kopyasının alınıp, örgüte sızdırılmasını sağladığı anlaşılan Akçelik'e, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından da 6 yıl 3 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

Eski ÖSYM çalışanı sanıklar İbrahim Cem İlman, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 4 ay, İbrahim Pektaş ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

İlman ve Pektaş, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından beraat ettiler.

Mehmet Dönmez ve Muhammet Emin Akçelik'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını karar verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ davasında yargılanan 2 sanıktan birine 3 yıl 1 ay hapis cezası
04 Eylül 2020 17:48		 Kışanak ve Tuncel'in tutukluluğu devam edecek
04 Eylül 2020 13:46
Antalya'da ormanlık alanda gömülü 31 çuval FETÖ materyali bulundu
04 Eylül 2020 13:42		 Antalya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
04 Eylül 2020 13:36
Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
04 Eylül 2020 11:31		 Başkent'te Bylock kullanıcısı 6 kişiye gözaltı kararı
04 Eylül 2020 10:51
FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonunda 15 gözaltı kararı
04 Eylül 2020 10:18		 Kara Kuvvetlerinden 7'si muvazzaf 27 kişiye FETÖ gözaltısı
04 Eylül 2020 09:48
FETÖ'nün 'kadın yapılanması' operasyonunda 26 gözaltı
04 Eylül 2020 09:42		 FETÖ'den gözaltına alınan 3 astsubay tutuklandı
03 Eylül 2020 20:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:36 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:34 - Tüketici kredilerinde vade 36 aya indirildi18:26 - Tıp otoriteleri onayladı: Rusların aşısı deneklerde antikor oluşmasını sağladı18:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında gözümüz yok18:08 - Vali uyardı: Virüs en çok düğünlerde bulaşıyor17:59 - FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar
17:54 - Doktor ve eczacıların da olduğu 9 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı17:48 - FETÖ davasında yargılanan 2 sanıktan birine 3 yıl 1 ay hapis cezası17:45 - 'Ankara-Niğde Otoyolu'nda yol güvenliği en üst seviyede olacak'17:39 - Ankara-Niğde Otoyolu yılda 1,6 milyar lira kazandıracak17:33 - Çeyrek altın haftayı düşüşle kapattı17:30 - Alıcı ve satıcı bir araya gelmeden tapu işlemi yapılabilecek
17:24 - Hafta sonu yağmur, sonrasında aşırı sıcak geliyor17:20 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:13 - Dövüldüğünü öne süren top modelin soruşturmasında yeni gelişme17:12 - Dekan, kişiye özel ilanla kızını öğretim görevlisi yaptı17:04 - Validen 'Çenenin altında maskeyi takıp gitmek delikanlılık değil' uyarısı
17:00 - 'İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!
Memur sendikalarının 2020 üye sayıları yayımlandı. Hangi sendikalar üye kazandı, hangileri kaybetti?
Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
Gazi Üniversitesi Başhekimi: Covid19 yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu
80 yaşındaki Covid19'lu kadın 72 saat içinde 5 düğüne gitmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 1
corona virüs vaka sayısı 1
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
cengiz inşaat'ın 953 milyon tl'lik ihale alması 1
kısıtlı bir şekilde eğitimin devam etmesinden yanayız 1
özgür özel'in corona testi yazısını yırtması 1
alarmı duymamak 2
normalleşme desteği 1
süper ligin ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanması 5
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 2
SON İLANLAR
Keşan Belediyesi Sözleşmeli 3 Personel Alacak
Salzburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 12 memur alacak
Bodrum Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Tahir Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Balçova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam