Tıp otoriteleri onayladı: Rusların aşısı deneklerde antikor oluşmasını sağladı

Tıp dünyasında prestijli yayın dergilerinden The Lancet, Rus aşısının antikor üretimini sağladığına ilişkin testleri yayınladı. Aşıya ilişkin eleştiriler ve şüphecilikle karşılaşan Moskova ise Lancet'in yayınını memnuniyetle karşıladı.

Buna göre haziran ve temmuz aylarında 76 kişi üzerinde test edilen Rus Covid-19 aşısı deneklerin yüzde 100'ünde antikor oluşmasını sağladı ve hiçbir yan etki görülmedi.



Rusya iki seferde yapılan bu aşıyı ağustos ayında henüz herhangi bir veri yayınlamamışken veya geniş kapsamlı testler yapılmamışken lisanslayarak üçüncü faz aşamasına geçen ilk ülke olmuştu.

Lancet yayınında her birinde 38 sağlıklı bireyin yer aldığı 42 günlük iki farklı testte aşı ile ilgili olumsuz hiçbir noktaya rastlanmadığı ve tüm deneklerde antikor üretiminin gerçekleştiği verileri yer alıyor.

Lancet yayınında ayrıca uzun vadeli etkilere ilişkin placeboların da olduğu daha fazla testin gerektiği de belirtiliyor.

Uluslararası standartlardaki tüm testlerin sonucu beklenmeli

Uzmanlar yine de uluslararası standartlardaki tüm testlerin yapılmadan bu aşının kullanımı konusunda temkinli olunması gerektiği uyarısı yapıyor.

Ancak uluslararası bağımsız değerlendirmelerle yayın yapan The Lancet gibi bir yerde bu sonuçların açıklanmış olması Moskova'ya karşı şüpheci olanların eleştirilerini yumuşatacak gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta içerisinde de aşının etkilerini gözlemlemek adına 40 bin adet 'uzun aşama' testi başlatıldı.

"Şüphe duyma sırası bizde"

Sputnik-V aşısı için finansal destek vermiş olan Rusya Direk Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev konuya ilişkin Reuters'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Haftalardır aşımızı kötülemek ve kuşku doğurmak amacıyla Batı'nın bize yönelttiği tüm sorulara cevap verdik. Şimdi Batı'nın aşılarına ilişkin sorular sorma sırası bizde."

Sputnik-V adlı Rus aşısı Sovyetler tarafından uzaya gönderilen ilk uydunun ismini taşıyor.

Kaynak: tr.euronews.com/