1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüketici kredilerinde vade 36 aya indirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi
 04 Eylül 2020 18:34
Yazdır
Tüketici kredilerinde vade 36 aya indirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konut satışında yüzde 23,5'lik artış sağlandı
02 Eylül 2020 21:50		 Konutun 90 milyar lirası yastık altından
28 Ağustos 2020 07:40
Afet düzenlemesi yolda: İşte çalışmanın ayrıntıları
25 Ağustos 2020 22:06		 Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor
24 Ağustos 2020 09:29
Korona sürecinde bahçeli yalılara talep arttı
23 Ağustos 2020 16:25		 En büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de Bursa'da başlatacağız
22 Ağustos 2020 13:38
Marmara'da 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı
20 Ağustos 2020 19:31		 Yabancı yatırımcı dörde katlanacak
20 Ağustos 2020 06:40
Öğrenciler, 6 aydır boş eve kira ödüyor
19 Ağustos 2020 09:45		 Konut satışlarında tüm zamanların aylık rekoru kırıldı
17 Ağustos 2020 12:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:36 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:34 - Tüketici kredilerinde vade 36 aya indirildi18:26 - Tıp otoriteleri onayladı: Rusların aşısı deneklerde antikor oluşmasını sağladı18:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında gözümüz yok18:08 - Vali uyardı: Virüs en çok düğünlerde bulaşıyor17:59 - FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar
17:54 - Doktor ve eczacıların da olduğu 9 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı17:48 - FETÖ davasında yargılanan 2 sanıktan birine 3 yıl 1 ay hapis cezası17:45 - 'Ankara-Niğde Otoyolu'nda yol güvenliği en üst seviyede olacak'17:39 - Ankara-Niğde Otoyolu yılda 1,6 milyar lira kazandıracak17:33 - Çeyrek altın haftayı düşüşle kapattı17:30 - Alıcı ve satıcı bir araya gelmeden tapu işlemi yapılabilecek
17:24 - Hafta sonu yağmur, sonrasında aşırı sıcak geliyor17:20 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:13 - Dövüldüğünü öne süren top modelin soruşturmasında yeni gelişme17:12 - Dekan, kişiye özel ilanla kızını öğretim görevlisi yaptı17:04 - Validen 'Çenenin altında maskeyi takıp gitmek delikanlılık değil' uyarısı
17:00 - 'İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!
Memur sendikalarının 2020 üye sayıları yayımlandı. Hangi sendikalar üye kazandı, hangileri kaybetti?
Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
Gazi Üniversitesi Başhekimi: Covid19 yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu
80 yaşındaki Covid19'lu kadın 72 saat içinde 5 düğüne gitmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lamborghini'de karpuz satan adam 4
çayın her derde iyi gelmesi 1
kayıtdışı istihdam 1
02.09.2020 düğün,nişan,kına genelgesi 5
çantada biber gazı taşımak 2
Telegram 1
o kadar kusur kadı kızında da olur 2
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 1
normalleşme desteği 1
izmir fuarı'nın 9-13 eylül tarihleri arasınrda açılması 5
SON İLANLAR
Keşan Belediyesi Sözleşmeli 3 Personel Alacak
Salzburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 12 memur alacak
Bodrum Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Tahir Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Balçova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam