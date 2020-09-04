Tüketici kredilerinde vade 36 aya indirildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi
|04 Eylül 2020 18:34
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