Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması
|04 Eylül 2020 19:04
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Fahrettin Koca 'Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri ile ilgili detaylar netleşti mi?' sorusuna şu şekilde cevap verdi;
Bu dönemde çalışan bütün sağlık çalışanlarımız yoğun fedakarlıklarda bulundular. Bunun karşılığını bir ödeme ile yapmanın yeterli olmayacağını düşünüyorum ama imkanlar içinde biz devrede olan sağlık çalışanlarımız için bir çalışma yapıldı. Bugün ya da yarın açıklama yapılır. Filyasyonda olan ekiplerimiz için çalışma yapıldı. Bununla ilgili ödeme yapılacak.
Kovidli hasta takibi ile ilgili bir ek ödeme de bugün veya yarın yayınlanacak genelge ile duyurulmuş olacak. Kovidle ilgilenen çalışanlarımızın tavandan olmak üzere bir düzenleme yapıldı.
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