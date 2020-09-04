1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması

Bakan Fahrettin Koca: Filyasyon çalışmalarında devrede olan aile hekimi, diş hekimi gibi sağlık çalışanları için bir çalışma yapıldı, bugün veya yarın yayınlanır. Filyasyon ekiplerinde yer alanlara ek ödeme yapılmış olacak.
 04 Eylül 2020 19:04
Yazdır
Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fahrettin Koca 'Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri ile ilgili detaylar netleşti mi?' sorusuna şu şekilde cevap verdi;

Bu dönemde çalışan bütün sağlık çalışanlarımız yoğun fedakarlıklarda bulundular. Bunun karşılığını bir ödeme ile yapmanın yeterli olmayacağını düşünüyorum ama imkanlar içinde biz devrede olan sağlık çalışanlarımız için bir çalışma yapıldı. Bugün ya da yarın açıklama yapılır. Filyasyonda olan ekiplerimiz için çalışma yapıldı. Bununla ilgili ödeme yapılacak.

Kovidli hasta takibi ile ilgili bir ek ödeme de bugün veya yarın yayınlanacak genelge ile duyurulmuş olacak. Kovidle ilgilenen çalışanlarımızın tavandan olmak üzere bir düzenleme yapıldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı bölgeleri açıkladı
04 Eylül 2020 18:51		 'Ankara-Niğde Otoyolu'nda yol güvenliği en üst seviyede olacak'
04 Eylül 2020 17:45
Ankara-Niğde Otoyolu yılda 1,6 milyar lira kazandıracak
04 Eylül 2020 17:39		 Hafta sonu yağmur, sonrasında aşırı sıcak geliyor
04 Eylül 2020 17:24
'İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda'
04 Eylül 2020 17:00		 Yolda bulduğu 5 bin lirayı zabıta ekiplerine teslim etti
04 Eylül 2020 16:38
İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi yarın kapılarını açıyor
04 Eylül 2020 15:30		 80 yaşındaki Covid19'lu kadın 72 saat içinde 5 düğüne gitmiş
04 Eylül 2020 15:19
Toplum Bilim Kurulu Üyesi üniversite adaylarını uyardı
04 Eylül 2020 11:44		 Bilim Kurulu Üyesi metroya bindi, bizzat şahit oldu
04 Eylül 2020 11:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:15 - Temizlik işçisinin çöp tepkisi sosyal medyada gündem oldu20:01 - MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı19:46 - Doktorun da olduğu 7 kişiye 'uyuşturucu'dan tutuklama19:26 - Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor19:18 - Vali açıkladı: Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi19:04 - Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması
18:55 - Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 2 tutuklama18:51 - Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı bölgeleri açıkladı18:41 - Sanıklardan darbeyi yöneten sivil imamlara saygı selamı18:36 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:34 - Tüketici kredilerinde vade 36 aya indirildi18:26 - Tıp otoriteleri onayladı: Rusların aşısı deneklerde antikor oluşmasını sağladı
18:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında gözümüz yok18:08 - Vali uyardı: Virüs en çok düğünlerde bulaşıyor17:59 - FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar17:48 - FETÖ davasında yargılanan 2 sanıktan birine 3 yıl 1 ay hapis cezası17:45 - 'Ankara-Niğde Otoyolu'nda yol güvenliği en üst seviyede olacak'
17:39 - Ankara-Niğde Otoyolu yılda 1,6 milyar lira kazandıracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!
Memur sendikalarının 2020 üye sayıları yayımlandı. Hangi sendikalar üye kazandı, hangileri kaybetti?
Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
Gazi Üniversitesi Başhekimi: Covid19 yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu
Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
Otel odasında ölü bulunan hakimin ölüm nedeni belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
o kadar kusur kadı kızında da olur 2
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imamın ölmesi 1
aaron lennon 2
corona virüs vaka sayısı 1
02.09.2020 devlet bahçeli'nin idam çağrısı 4
normalleşme desteği 1
alarmı duymamak 2
alo 170 1
izmir fuarı'nın 9-13 eylül tarihleri arasınrda açılması 5
SON İLANLAR
Keşan Belediyesi Sözleşmeli 3 Personel Alacak
Salzburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 12 memur alacak
Bodrum Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Tahir Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Balçova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam