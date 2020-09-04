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Bu ilçede çöpler toplanmadı, esnaf fare kovaladı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi esnafı, belediye ekiplerinin son birkaç gündür çöpleri toplamadığını söyleyerek belediyeye tepki gösterdi. Pandemi nedeniyle hijyenin ön plana çıktığı bir dönemde çöplerin toplanmamasına tepki gösteren esnaf, çöp yığınları nedeniyle birkaç iş yerine farelerin girdiğini belirtti.
 04 Eylül 2020 20:27
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Bu ilçede çöpler toplanmadı, esnaf fare kovaladı

Ata Sanayi Sitesi'nde bulunan çöp kutularındaki atıklar taşarak, yol kenarlarında kirliliğe sebep oldu. Kutu, ambalaj, şişe gibi birçok katı atığın bulunduğu çöpler, kötü koku oluşturdu. Sitede çalışan esnaf, belediye çalışanlarının son birkaç gündür çöpleri toplamadığını söyledi. Çöp yığınları nedeniyle sanayi sitesinde farelerin de çoğaldığını belirten esnaflar, fareleri kendi yöntemleriyle yakaladı. Otomobil yedek parça işinde çalışan Göktuğ Özçınar, çöp sıkıntısının 10 gündür devam ettiğini belirterek, "İzmir'e yakışmayan bir görüntü. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz ama sanayi olduğu için bakımsız. Belediye anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Çöpler toplanmıyor, elektrik, su sıkıntımız var. Belediyeyi arıyoruz, cevap vermiyorlar. Geri dönüş sağlanmıyor. Çöpler kokuyor, dükkanlarda fareler oluyor. Uğraşıyoruz. Müşteri kaybı yaşıyoruz. Esnaf olarak belediyenin biraz daha iyi çalışıp, esnafı düşünmesini istiyoruz. Yollar ve kaldırımlar çok kötü. Her yer çukur" diye konuştu.

'BİRBİRLERİNE YÖNLENDİRİYORLAR'

Sanayide çalışan Utku Demirağ, "Çöplerin fotoğrafını çekip, Çiğli Belediyesi'ne attık. 3-4 kere kamyon geldi. Öndeki çöpleri aldı. Diğer konteynerlara dokunmadan geri gitti. Tekrar fotoğraf attık, yine geldiler. Ama burası sanayi olduğu için sık sık toplanması gerekiyor. Her gün gelmeleri lazım. Dışarı taşıyor. Burası bir yaşam alanı. Sıkıntı yaşıyoruz. Çöplerin birikmesi sağlık açısından zararlı. İş yerimizin yanındaki çim kısım sürekli çöp doluyor. Çiğli Belediyesi'ni arıyoruz, Büyükşehir'e yönlendiriyor. Büyükşehir'i arıyoruz, Çiğli'ye yönlendiriyor. Belediyelere sesleniyorum, bizim Ata Sanayi halkının çöp sıkıntısıyla ilgilensinler" şeklinde konuştu.

'BELEDİYE İŞÇİLERİ GREV YAPIYOR'

Sitedeki esnaflardan Nezih Gökçen, "Her sene belediye işçileri grev yapıyorlar ve çöp toplamıyorlar. Buranın pisliğinden bıktık. Çöp kutuları taşıyor, koku oluyor. Bazen arabalar bile zor geçiyor" dedi.

Esnaf Yasin Yazgın ise, "Çöp kamyonu gelmiyor. Önceden her gün geliyordu. Şimdi birikiyor. Yukarı mahalledeki evlerde sıkıntı yaratıyor. Görüntü kirliliği oluşturuyor" dedi
DHA
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