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Çalıştığı fabrikada yüksekten düşen gıda mühendisi hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde çalıştığı fabrikada yüksekten düşen gıda mühendisi hayatını kaybetti.
|04 Eylül 2020 20:45
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Alınan bilgiye göre, Ferahim Şalvuz Mahallesi'ndeki un fabrikasında çalışan gıda mühendisi Hüsnü Ağca (45), ürünleri kontrol ederken paketleme bandındaki boşluktan aşağı düştü.
112 Acil Servis ekibi, 6 metre yükseklikten düşen Ağca'yı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ağca, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Düşme anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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