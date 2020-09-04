DSÖ'den aşı açıklaması: Etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak
|04 Eylül 2020 20:58
|Yazdır
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için çok sayıda umut verici aşı adayı olduğunu, bunların sadece "etkili" ve "güvenli" olduğu görüldüğünde kullanılacağını bildirdi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, "aşı karşıtlığı hareketiyle" insanların kafasının karışmaması gerektiğini söyledi.
Dünyada çocuk ölümlerinin aşı çalışmalarıyla düşürüldüğünü belirten Ghebreyesus, ayrıca çiçek hastalığı gibi hastalıkların kökünün aşılarla kazındığını anımsattı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının da yapılan aşılama çalışmalarıyla durdurulduğunu anlatan Ghebreyesus, "Kovid-19 için aşı çalışmalarında çok sayıda umut verici aşı adaylarımız var. Sadece etkili ve güvenli oldukları görüldüğünde kullanılacaklar, dünyayı temin etmek istediğim şey bu." değerlendirmesinde bulundu.
"Aşı milliyetçiliğine" karşı ülkelere uyarıda bulanan Ghebreyesus, "Aşıların küresel bir kamu malı olarak kullanılması her ülkenin ulusal çıkarına hizmet etmektedir. Aşı milliyetçiliği salgını kısaltmayacak, uzatacaktır." ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, konuşmasına "Tekrar ediyorum, ulusal birlik ve küresel dayanışma ile bu salgını bitirebiliriz ve bitireceğiz." sözleriyle son verdi.
DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, bugün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma olduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini aktarmıştı. Harris, "Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İngiltere'de son 97 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı
04 Eylül 2020 20:33
|Tıp otoriteleri onayladı: Rusların aşısı deneklerde antikor oluşmasını sağladı
04 Eylül 2020 18:26
|Çavuşoğlu: Yunanistan NATO'ya bile yalan söyledi
04 Eylül 2020 13:57
|DSÖ: 2021'in ortasına kadar yaygın aşılama görmeyebiliriz
04 Eylül 2020 13:15
|ABD'de eyalet yönetimlerine 'korona aşısı dağıtımına hazır olun' mektubu
04 Eylül 2020 08:58
|ABD, Dünya Sağlık Örgütünden ayrılıyor
03 Eylül 2020 20:51
|Almanya'dan aşı açıklaması: Klinik deneylerine başlayacağız
03 Eylül 2020 18:44
|Koronadan en fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ülke belli oldu
03 Eylül 2020 12:31
|ABD'de polis gözaltına aldığı adamı poşetle boğdu
03 Eylül 2020 10:45
|Ambargonun kalkması Rum lobisine mesaj
03 Eylül 2020 07:35