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Kayseri'de 'FETÖ'yü aktif hale getirme' davasında sanıklara hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) İç Anadolu Bölgesi'nde yeniden aktif hale getirmeye çalıştıkları iddiasıyla 27 sanığın yargılandığı davada, 16 kişiye 1 yıl 3 ay ile 9 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
 04 Eylül 2020 21:03
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Kayseri'de 'FETÖ'yü aktif hale getirme' davasında sanıklara hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) İç Anadolu Bölgesi'nde yeniden aktif hale getirmeye çalıştıkları iddiasıyla 27 sanığın yargılandığı davada, 16 kişiye 1 yıl 3 ay ile 9 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşması, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü.

Tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Daha önceki savunmalarında etkin pişmanlıkta bulunan sanık A.A, manevi baskıdan dolayı çok daha önceden bildirimde bulunmadığını, bildiklerini anlatarak vicdanının rahatladığını söyledi.

Diğer sanıklar ise esasa ilişkin savunmalarında haklarındaki iddiaları reddederek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından sanıklar H.A.Ü'ye 9 yıl 6 ay, K.G'ye 8 yıl 1 ay, M.A.Ç, S.Y. ve Z.Ş'ye 7 yıl 6 ay, İ.U'yu 6 yıl 10 ay, R.A'ya 6 yıl 9 ay, İ.C'ye 6 yıl 3 ay, M.E'ye 5 yıl, M.Ö, M.Y, Ş.Ç, S.U, M.K ve H.G'ye 2 yıl 6 ay, A.A'ya ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar A.C, A.E.B, D.A, M.D, Ö.A, S.P. ve Ş.K'nin beraatine hükmeden heyet, sanıklar H.G, M.K ve A.A'nın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 4 firari sanığın da dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

- İddianameden

FETÖ'ye bağlılığı devam ettirme, örgütü ayakta tutma, üyeleri ve ailelerine maddi manevi yardımda bulunma amacıyla Kayseri ve çevre illerde yapılanma içine girdikleri iddia edilen 26 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Aynı örgüt kapsamında başka mahkemede yargılanan M.Ö'nün dosyasının eklenmesiyle sanık sayısı 27'ye çıkmıştı.

Sanıkların "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarının istendiği 260 sayfalık iddianamede, "Topladıkları paraları, dosyada bulunan birtakım şüphelilerin desteğiyle Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Ankara ve Konya gibi illerde örgüt kapsamında tutuklu bulunan veya yargılama sonucu tahliye olan örgüt üyelerinin kendilerine veya yakınlarına, her daim yanlarında olduklarını bilmeleri amacıyla organize bir şekilde dağıtıyorlar." ifadesi yer almıştı.
Anadolu Ajansı
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