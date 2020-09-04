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Ankara'da yarından itibaren ekmeğe zam

Ankara'da ekmeğe yüzde 20'lik zam geldi. Ekmek zammı yarından itibaren geçerli olacak.
 04 Eylül 2020 21:21
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Ankara'da yarından itibaren ekmeğe zam

Haber Global'in edindiği bilgilere göre, yarından itibaren ekmeğe yüzde 20 oranında zam geldi.

Buna göre, Ankara'da 200 gram ekmek 1,50 TL'den satılacak.

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