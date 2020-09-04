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Marmara Üniversitesi de eğitim kararını açıkladı

Marmara Üniversitesi, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.
 04 Eylül 2020 21:37
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Marmara Üniversitesi de eğitim kararını açıkladı

Marmara Üniversitesi, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

Marmara Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin 2020-2021 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilimsel araştırmalarının, sosyal sorumluluk projelerinin ve üniversite etkinliklerinin sürdürülebilmesi için bugüne dek alınan ve alınacak kararlarda hassasiyetle üzerinde durulan temel ilkenin, üniversite muhitinin sağlık ve güvenliğini gözetmek olduğu belirtildi.

Karar alırken üzerinde durulan ikinci önemli ilkenin gerek uzaktan öğretim gerek örgün eğitim öğretim yoluyla olsun bir kamu hizmeti olarak sunulan yükseköğretim faaliyetlerine öğrencilerin eşit ölçüde erişimini sağlamaya çalışmak olduğu aktarılan açıklamada, "Nihayet, bir yükseköğretim kurumunun asli fonksiyonu olan bilimsel araştırma faaliyetlerinin üniversitemiz bünyesinde her şart altında sürdürülebilir olmasını sağlamak diğer iki ilke kadar esas aldığımız bir başka prensiptir." ifadelerine yer verildi.

- "Bu şekilde her şeyden önce Kovid-19'a karşı ciddi bir önlem almış olacağız"

Açıklamada, 65 bin öğrenci nüfusuyla Türkiye'nin en büyük yüksek öğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesinin öğretim faaliyetlerinde üzerine düşen en önemli sorumluluğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulunun salgına dair hazırladığı raporların yanı sıra öğrencilerimiz ve paydaşlarımızla yaptığımız anketler, mülakatlar ve çalıştayların sonuçları bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir.

Üniversitemizin senato kararına göre, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim usulü ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz çevrimiçi öğrenim usulü ile yani derslerini canlı olarak internet üzerinden takip edeceklerdir. Bu şekilde her şeyden önce Kovid-19'a karşı ciddi bir önlem almış olacağız, riskli grup içinde yer alan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelimizin sağlık endişelerini izale etmiş olacağız."

Eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim usulü ile sürdürülürken üniversitenin güz döneminde bir ilki gerçekleştireceği ve üniversiteye ait yerleşkelerin öğrencilerin erişimine açık olacağı belirtilen açıklamada, "Pandemi şartlarına ve sıkı sosyal mesafe kurallarına uymak suretiyle sınırlı sayıda da olsa öğrencimiz yerleşkelerimizde bulunan sosyal imkanlardan ve açık alanlardan faydalanabileceklerdir. Yerleşkelerimizde bulunan misafirhane ve yurtlar uzaktan öğretim ve pandemi sebebiyle konaklamaya kapalı olacaktır." bilgisi verildi.

- Ders kayıtları internet üzerinden "online" yapılacak

Açıklamada, Marmara Üniversitesine kayıtlı yabancı uyruklu veya uluslararası öğrencilerin diğer tüm öğrenciler gibi üniversitenin öğrenci bilgi yönetim sisteminden (ÖBYS) ders kayıtlarını internet üzerinden "online" olarak yapacakları, derslerine uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi (canlı) olarak katılacakları ifade edildi.

Öğretim elemanlarının yerleşkelerde araştırmalarını ve bilimsel projelerini sürdürmelerinin üniversitenin en önemli önceliklerinden olduğu, salgın ne ölçüde olursa olsun üniversitede bilimsel araştırma ve projelerin kesintiye uğramaksızın devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilim insanlarının birimlerindeki faaliyetlerini, birim yöneticilerince gerekli tedbirler alınarak sürdürmesi sağlanacak. Akademik personelimiz güz döneminde de akademik çalışmalarını ofis, araştırma merkezi ve laboratuvarlarda gerçekleştirebileceklerdir. Üniversitemizin paydaşlarıyla sosyal sorumluluk projeleri hız kesmeden devam etmektedir. Öğretim elemanı ve öğrenci kulüplerimize yeni şartlarda sosyal sorumluluk projeleri üretebilecekleri dijital ortamlar ve imkanlar sunulmaktadır. Mensup ve öğrencilerimizden üniversitemizin bilişim altyapısını kullanmak suretiyle geliştirecekleri projeleri gerçekleştirmelerini beklemekteyiz."
Anadolu Ajansı
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