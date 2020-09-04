Tokat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına sınırlama getirildi
Tokat'ta il hıfzıssıhha meclisi kararı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi.
|04 Eylül 2020 21:45
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Tokat'ta il hıfzıssıhha meclisi kararı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi.
Tokat Valisi Ozan Balcı, başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Alınan karar gereği il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların 7 Eylül'den itibaren günün 10.00 ile 18.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Uygulamadan, kamu kuruluşları, özel iş yeri sahibi ve çalışanları ile tarım faaliyetlerinde bulunanlar muaf tutuldu.
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