1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fransa'da Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 975 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 309 bin 156'ya ulaştı. Fransa'da bugün Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.
 04 Eylül 2020 22:22
Yazdır
Fransa'da Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 975 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 309 bin 156'ya ulaştı. Fransa'da bugün Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

Korona virüs salgını Fransa'da yeniden etkisini arttırırken, günlük vaka sayısı 9 bine yaklaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 975 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 309 bin 156'ya ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 19 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıklarken, dün 30 bin 706 olan toplam can kaybını revize ederek, 30 bin 686'ya düşürdü. Fransa'da bugün Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilirken, son 2 gündür vaka sayıları 7 binin üzerinde seyrediyordu.

Öte yandan Fransa'da 1 Eylül'de yaklaşık 12 milyon öğrenci yeniden ders başı yapmıştı. Fransa Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer bugün yaptığı açıklamada, Fransa topraklarında toplam 22 okul ve 130 civarında sınıfın korona virüs tespit edilmesi üzerine yeniden kapatıldığını duyurmuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DSÖ'den aşı açıklaması: Etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak
04 Eylül 2020 20:58		 İngiltere'de son 97 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı
04 Eylül 2020 20:33
Tıp otoriteleri onayladı: Rusların aşısı deneklerde antikor oluşmasını sağladı
04 Eylül 2020 18:26		 Çavuşoğlu: Yunanistan NATO'ya bile yalan söyledi
04 Eylül 2020 13:57
DSÖ: 2021'in ortasına kadar yaygın aşılama görmeyebiliriz
04 Eylül 2020 13:15		 ABD'de eyalet yönetimlerine 'korona aşısı dağıtımına hazır olun' mektubu
04 Eylül 2020 08:58
ABD, Dünya Sağlık Örgütünden ayrılıyor
03 Eylül 2020 20:51		 Almanya'dan aşı açıklaması: Klinik deneylerine başlayacağız
03 Eylül 2020 18:44
Koronadan en fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ülke belli oldu
03 Eylül 2020 12:31		 ABD'de polis gözaltına aldığı adamı poşetle boğdu
03 Eylül 2020 10:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:58 - TBMM Başkanı Şentop'tan esprili 'Tekirdağ Şehir Hastanesi' paylaşımı22:57 - Bursluluk sınavı yarın yapılacak22:55 - Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi22:52 - Dev karadelikler dünyayı salladı22:47 - İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü22:38 - Cezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğu
22:22 - Fransa'da Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı22:10 - Kahvehane önünde otururken otomobil çarptı22:09 - Meteorolojiden o bölge için kuvvetli sağanak uyarısı22:06 - Valilikten mevsimlik tarım işçileri darp edildi iddialarına yalanlama21:56 - Üniversitelerde eğitim güz döneminde online devam edecek21:55 - TEM'de zincirleme kaza: 28 araç birbirine girdi
21:45 - Tokat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına sınırlama getirildi21:41 - MEB'den telafi eğitimindeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama21:37 - Marmara Üniversitesi de eğitim kararını açıkladı21:27 - Denetleme sonrası ekipler gitti, maskeler indi21:21 - Ankara'da yarından itibaren ekmeğe zam
21:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyolu paylaşımı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, Resmi Gazetede yayımlandı
Üniversitelerde eğitim güz döneminde online devam edecek
Ankara Valisinden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
MEB'den telafi eğitimindeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama
İl sağlık müdürü 'takı' için düğün yemeği verince!
Memur sendikalarının 2020 üye sayıları yayımlandı. Hangi sendikalar üye kazandı, hangileri kaybetti?
Rektör istifa etti, YÖK atama için ilana çıktı
Tüketici kredilerinde vade 36 aya indirildi
Dekan, kişiye özel ilanla kızını öğretim görevlisi yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısıtlı bir şekilde eğitimin devam etmesinden yanayız 1
alo 170 1
zafer algöz eşiyle birlikte yemek yedi 1
ben hüsrana komşuyum 1
çayın her derde iyi gelmesi 1
izmir fuarı'nın 9-13 eylül tarihleri arasınrda açılması 5
dolar kuru 1
Telegram 1
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
azerin 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Keşan Belediyesi Sözleşmeli 3 Personel Alacak
Salzburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 12 memur alacak
Bodrum Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Tahir Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Balçova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam