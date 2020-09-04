Cezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğu
|04 Eylül 2020 22:38
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Kırşehir'de arkadaşını yaraladıktan sonra adli mercilerce tutuklanan baba ile kızının hastane önündeki ilginç diyaloğu kameralara yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kırşehir'in Kaman ilçesi Hacıpınar Mahallesi'nde meydana gelmişti. T.A ile arkadaşı A.O. tartışmış, tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silahıyla arkadaşını yaralamıştı. Olayın etkisiyle sinir krizi geçiren T.A.'nın elindeki silahla daha sonra kendini de yaraladığı iddia edilmişti. Zanlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. "Kasten yaralama" suçundan tedavisi yapıldıktan sonra adli mercilere sevk edilen T.A. sağlık kontrolünden geçtiği Kaman Devlet Hastanesi önünde kendisini bekleyen kızı ile ilginç diyaloğa girdi. Kızının 'Bunlar da düzelecek' diye seslendiği babası T.A. 'Düzelmezse düzelmesin işi yarım yaptık tam yapamadık ki' diye cevap verdi.
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