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TBMM Başkanı Şentop'tan esprili 'Tekirdağ Şehir Hastanesi' paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunmasının ardından sosyal medyada yaptığı esprili paylaşım ilgi çekti.
 04 Eylül 2020 22:58
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TBMM Başkanı Şentop'tan esprili 'Tekirdağ Şehir Hastanesi' paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunmasının ardından sosyal medyada yaptığı esprili paylaşım ilgi çekti.

Şentop, kentteki programları kapsamında açılışa hazırlanan Tekirdağ Şehir Hastanesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve protokol üyeleri eşlik etti.

Şentop, incelemelerinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesinin "H" harfinin ışığı yanmayan tabelasının olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında Trakya şivesine de atıfta bulunan Şentop, "Kısa bir zaman sonra açılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesinde son inceleme ve değerlendirmelerimizi yaptık. Adi ayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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