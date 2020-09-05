5 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
|05 Eylül 2020 00:01
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak, Vahdettin Köşkünde Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımını kabul edecek.
(İstanbul/15.00/18.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni ile TEKNOFEST kapsamında Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" programına katılacak.
(Kocaeli/12.00/15.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti'nin Gaziemir ve Torbalı ilçe kongrelerine iştirak edecek.
(İzmir/13.00/15.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.
(Trablus)
3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.
(Dakar/Ankara)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye Kömür İşletmeleri Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
05 Eylül 2020 00:36
|Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e 'üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın' tavsiyesi
04 Eylül 2020 23:51
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda makam aracını kullandı
04 Eylül 2020 23:48
|TBMM Başkanı Şentop'tan esprili 'Tekirdağ Şehir Hastanesi' paylaşımı
04 Eylül 2020 22:58
|Akar ve TSK komuta kademesi kurmay subaylarla bir araya geldi
04 Eylül 2020 20:50
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında gözümüz yok
04 Eylül 2020 18:16
|TBMM Başkanı Şentop'tan 'idam cezası' açıklaması
04 Eylül 2020 16:11
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
04 Eylül 2020 15:27
|NATO, Türkiye ile Yunanistan askeri yetkilileri mutabakata varamadı
04 Eylül 2020 14:04
|CHP'li vekil: Elektrik faturaları şeffaflaştırılmalı
04 Eylül 2020 11:00