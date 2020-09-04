Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda makam aracını kullandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını kullanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı.
|04 Eylül 2020 23:48
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