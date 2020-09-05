Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı
Hatay'da balayı için gittiği ilçede korona virüse yakalandığı anlaşılan yeni gelin hastalığa rağmen üst üste iki düğüne gitti. Durumun anlaşılması üzerine Covid-19 tedbirleri kapsamında köy karantinaya alındı.
|05 Eylül 2020 00:08
|Yazdır
Olay, Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimlerine ulaşılamayan ve yeni evlenen genç çift balayı için Hatay'ın Arsuz ilçesine gitti. İddiaya göre, genç kadının Arsuz'daki şikayeti üzerine gittikleri hastanede COVID-19 virüsüne yakalandığı anlaşıldı.
Doktorların uyarısına rağmen kendilerini karantinaya almayan genç çift, Altınözü ilçesine geri döndü. Genç çiftin Kozkalesi köyünde yapılan iki düğüne de katıldıkları tespit edilince Altınözü İlçe Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Köyün karantina süresinin yapılacak olan sağlık incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.https://www.dailymotion.com/video/x7vz1jo
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|28 aracın çarpıştığı TEM Otoyolu 3 saatte trafiğe açılabildi
05 Eylül 2020 00:12
|Rabia Saçıkara: 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdim
05 Eylül 2020 00:05
|20 yıl önce görev yaptığı hastaneye Kovid-19 tedavisi için döndü
04 Eylül 2020 23:54
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyolu paylaşımı
04 Eylül 2020 21:14
|Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması
04 Eylül 2020 19:04
|Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı bölgeleri açıkladı
04 Eylül 2020 18:51
|'Ankara-Niğde Otoyolu'nda yol güvenliği en üst seviyede olacak'
04 Eylül 2020 17:45
|Ankara-Niğde Otoyolu yılda 1,6 milyar lira kazandıracak
04 Eylül 2020 17:39
|Hafta sonu yağmur, sonrasında aşırı sıcak geliyor
04 Eylül 2020 17:24
|'İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda'
04 Eylül 2020 17:00