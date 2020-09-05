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Aile hekimlerine korona virüs nedeniyle ek ödeme

 05 Eylül 2020 00:27
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Aile hekimlerine korona virüs nedeniyle ek ödeme

Korona virüse yakalanan Aile Hekimlerinin görevde olmadığı günler nedeniyle maaşları kesilmeyecek. Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme yapılacak. 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Aile Hekimlerine 3 ay boyunca net 3 bin TL ek ödeme yapılacak.
Memurlar.Net
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