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Türkiye Kömür İşletmeleri Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 05 Eylül 2020 00:36
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Türkiye Kömür İşletmeleri Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

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Türkiye Kömür İşletmeleri Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
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