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Korku dolu anlar: Feribot karaya oturdu

Yalova'da iddiaya göre dümeni kilitlenen feribol, karaya oturdu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, feribotta maddi hasar meydana geldi.
 05 Eylül 2020 03:59
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Korku dolu anlar: Feribot karaya oturdu

İstanbuldan saat 23.59da Yenikapı-Yalova seferini yapmak üzere hareket eden Kanuni Sultan Süleyman isimli feribot, saat 01.20 sıralarında Yalovada İDO iskelesine yanaşmak için manevra yaptı.

İddiaya göre dümeni kilitlenen feribot sahilde bulunan kayalıklara doğru ilerlemeye başladı. Kaptanın ani manevrasıyla kayalıklara çarpmaktan son anda kurtulan feribot, kumsalda karaya oturdu. Sarsıntı nedeniyle feribotta bulunan panik ve korku yaşarken, iskelede yakınlarını bekleyen vatandaşlar da endişelendi. Feribot yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak iskeleye çekildi. Can kaybı yaralananın olamadığı kazada feribotta maddi hasar meydana geldi.
DHA
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