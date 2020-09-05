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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı

PKK'nın Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulundukları ve kaçak yollarla yurda giriş yaparak örgütsel faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 kişi yakalandı
 05 Eylül 2020 05:46
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sosyal medya üzerinden örgütsel faaliyet yürüten Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 8 kişinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ait sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar üzerinden propaganda yürüttükleri istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı
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