Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
|05 Eylül 2020 06:10
|Yazdır
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Narlıdere yönüne ilerleyen U.Ö. (19) idaresindeki 35 ULG 99 plakalı otomobil, İzmir-Çeşme otoyolunun Narlıdere kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Can Yorga'ya (21) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak refüje düşen Yorga olay yerinde hayatını kaybetti. U.Ö. gözaltına alındı.
Yorga'nın, yolda peş peşe ilerledikleri ve içinde arkadaşlarının bulunduğu 35 KE 1913 plakalı otomobilin lastiği patlaması üzerine, onlara yardım etmek için bulunduğu 21 AAB 369 plakalı otomobilden indiği, bu sırada yolun karşısına geçmek isterken kazanın gerçekleştiği iddia edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi
04 Eylül 2020 22:55
|İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü
04 Eylül 2020 22:47
|Kahvehane önünde otururken otomobil çarptı
04 Eylül 2020 22:10
|TEM'de zincirleme kaza: 28 araç birbirine girdi
04 Eylül 2020 21:55
|Çalıştığı fabrikada yüksekten düşen gıda mühendisi hayatını kaybetti
04 Eylül 2020 20:45
|Doktorun da olduğu 7 kişiye 'uyuşturucu'dan tutuklama
04 Eylül 2020 19:46
|İş başvurusu için girdiği 17 fabrikada işçi maaşlarını çaldı
04 Eylül 2020 16:53
|Hz. Peygambere hakaret eden 'TCbelensay' gözaltına alındı
04 Eylül 2020 16:48
|Maske uyarısı yapan şoföre yumruklu saldırı kamerada
04 Eylül 2020 16:18
|Otel odasında ölü bulunan hakimin ölüm nedeni belli oldu
04 Eylül 2020 16:02