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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sıcak hava uyarısı-Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
 05 Eylül 2020 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sıcak hava uyarısı-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında olacağı, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SICAK HAVA UYARISI: Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Memurlar.Net
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