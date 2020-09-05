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Peygamber Efendimize hakaret soruşturması derinleşti

İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren paylaşımlarla ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı. Skandal paylaşımların yapıldığı Twitter hesabı Bursa'da gözaltına alınan E.M.'ye ait olmasına karşın, tweetleri atanın şüpheli E.M. olmadığı belirlendi. E.M., hesabının kullanıcı bilgilerini Norveç'te yaşayan Y.B.'ye verdiğini ileri sürdü. Y.B.'nin Türkiye'de olabileceği ihtimalini de değerlendiren savcılık ve emniyet, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
 05 Eylül 2020 07:45
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Peygamber Efendimize hakaret soruşturması derinleşti

Sosyal medyada, "tcbelensay" isimli kullanıcı, Hz. Muhammed'e hakaret eden Charli Hebdo dergisi ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına destek vererek İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlar yaptı. Büyük tepki çeken söz konusu paylaşımların kim tarafından yapıldığının tespiti için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çalışma başlattı. Dini değerleri alenen aşağılayan "tcbelensay" isimli kullanıcının, Bursa Gemlik'te oturan E.M. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

"PAYLAŞIMLAR NORVEÇ'TEN İDDİASI"

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli E.M., 3 Eylül'de gözaltına alındı. Şüpheli E.M., ilk ifadesinde, söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını, Twitter hesabının kullanıcı bilgilerini sosyal medyadan tanıştığı ve Oslo/Norveç'te yaşayan Y.B. isimli bir şahsa verdiğini ileri sürdü. Yapılan teknik incelemede, paylaşımların şüphelinin mevcut telefonundan yapılmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine E.M. serbest bırakıldı.

GÖZALTINDAYKEN PAYLAŞIMLAR DEVAM ETTİ

Ancak tepki çeken paylaşımların yapılmaya devam etmesi üzerine E.M. ikinci kez gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltında olduğu süre içerisinde de benzer paylaşımların yapıldığı belirlendi. Savcılık, şüpheli E.M.'yi tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Ancak mahkeme, şüphelinin sabit ikametgah sahibi olduğu ve söz konusu suçta iştirakinin olmadığı gerekçeleriyle E.M.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

POLİS, Y.B.'NİN PEŞİNDE

Soruştarma kapsamında, şüphelinin Twitter hesabını kullandığını beyan ettiği Y.B. isimli şahısla mesajlaştığı tespit edildi. Şüpheli E.M.'nin Norveç'te olduğunu iddia ettiği Y.B. ile ilgili de çalışma başlatıldı. Y.B.'nin Türkiye'de olabileceği ihtimali üzerinde de duran savcılık ve polis, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde Y.B.'nin Norveç'te olduğuna ilişkin bir bulguya ulaşılamadığı öğrenildi.
Yeni Şafak
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