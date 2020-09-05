'Maskeli' şampiyon

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Türkiye'de hazır giyim ve tekstil sektörü ağustos ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 546 milyon dolarlık işlemle 5 yıl sonra ilk kez ihracat şampiyonu oldu.

Sektörün şampiyonluğunda pandemi nedeniyle maske ve koruyucu giysi ihracatı büyük rol oynadı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, temmuzda 1.8 milyar dolar çıtasını aşarak aylık ihracat rekoru kırdıklarını, ağustosta da 1 milyar 546 milyon dolarla en fazla ihracat yapan sektör olduklarını söyledi.

'Hibe kalkmalı'

Pandemiye karşı maske ve koruyucu giysinin hazır giyim ihracatındaki payının 750 milyon dolar olduğunu dile getiren Gültepe, "Maske ihracatında hibe şartının kalkması sektörün ihracatını iki katına çıkartır. 2 milyar dolarlık rakamları görürüz. Maskede, önlükte ve tulumda da hibe var. Pandemi devam ettiği sürece bu tarz ürünlere ihtiyaç artacak" dedi.

Salgın döneminde medikal ürünlerle ilgili büyük bir pazar oluştuğuna dikkat çeken Gültepe, şunları söyledi:

"AB, yılın ilk yarısında Çin'den 15 milyar euro'luk maske, tulum ve önlük gibi koruyucu giysi tedariki gerçekleştirdi. Çin'in ardından ikinci sırada olan Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatı ise 295 milyon euro'da kaldı. Eğer bu ürünlerin ihracatında ön izin ve hibe prosedürü olmasaydı, toplamda 1 milyar dolara yakın ihracatımızı üç katına çıkarabilirdik. 2020'yi ihracatta en fazla yüzde 5 7'lik bir daralma ile kapatacağımızı öngörüyoruz."