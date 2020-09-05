Ailelerden SGK'ya 'Parmaklarımızı delmeyin' çağrısı

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Tip 1 diyabet hastası çocuklar ve aileleri, günde en az sekiz kez parmaklarının delinerek kan şekeri ölçümü yapılmasına artık dur denilmesini istiyor. Aileler sosyal medyada da "sensörgelsinacımdinsin" başlığıyla seslerini duyurmaya çalışıyor.

Cildin üzerine yapıştırılan bir sensör ile verileri özel bir cihaza ya da cep telefonuna aktaran sistemin Tip 1 diyabetli çocuklar ve aileler için önemini anlatan Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, "Tip 1 diyabetli çocuklarının parmaklarını günde en az 8-10 kez delmek, gecenin yarısında onu uyandırıp parmağından kan alarak glukozu ölçmek oldukça zor bir durum. Bu aileler de çocuklar da büyük sorun yaşıyorlar. Oysa bu sensör sisteminde herhangi bir parmaktan doğrulama gerektirmeden beş dakikada bir yani günde 288 kez vücuttaki glukoz miktarı ölçülüyor ve bu veriler aktarılıyor. Yine aynı zamanda 24 saatlik verileri gösterdiği için takip çok kolaylaşıyor. Yine aynı zamanda glukozun yükselmesi ve düşmesi durumunda sistem alarm verdiği için çok çabuk müdahale edilebiliyor" diye anlattı.

Türkiye'de 18 yaş altı yaklaşık 200 bin çocuğun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hatun, "Bu sistemlerin maliyeti gelişmişliklerine ve özelliklerine göre ayda bin-bin 800 arasında değişiyor. Şu anda tüm çocuklar için bile devlet ödese bu çocukların en fazla yüzde 50'si kullanır. Türkiye'nin SGK'sı ve sosyal güvenlik politikası çocuklara cömert davranan bir sistem. Dünyanın birçok ülkesinde 18 yaş altı çocukların otomatik sağlık güvencesi yokken Türkiye'de var. Devlet yetkililerinin bu konuda hazırlıkları olduğunu biliyoruz, iyi niyetli çalışmalar olduğunu da biliyoruz. Çok bekletmeden bu adımı atmalarını bekliyoruz" dedi.